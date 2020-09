Coronavirus : deux lycées du Nord referment leurs portes

Malgré le port du masque et toutes les précautions prises, plusieurs lycées du Nord ont refermé leurs portes mardi 8 septembre. Des écoles primaires et collèges avaient d'ores et déjà dû faire machine arrière. C'est un véritable coup dur pour les établissements, une semaine après la rentrée. "C'est par message et par mail, un peu brutalement, que les élèves et les parents ont appris la fermeture des deux établissements", précise le journaliste Léo Marron mardi midi.

Des tests organisés toute la semaine

"Le premier est à Lille, l'autre à Marcq-en-Baroeul, dans la périphérie lilloise. Au total, cinquante cas positifs ont été recensés et une vingtaine de classes touchées. Près de 2 000 élèves vont devoir rester chez eux à partir d'aujourd'hui. L'agence régionale de santé va tester chacun de ses élèves, tout au long de la semaine", poursuit le journaliste de France Télévisions. Une soirée entre les élèves pourrait être à l'origine de ces cas positifs.