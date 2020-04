Coronavirus : quand une mairie d'Ile de France incite à la délation

Le 8 avril, la maire de la commune de Montgeron dans l'Essonne a pris une mesure très polémique afin de faire respecter le confinement dans deux quartiers populaires. À l'entrée des immeubles, une lettre a été affichée, demandant aux habitants de la ville de dénoncer les personnes qui ne respecteraient pas certaines mesures de distanciation sociale, qui font barrière à l'épidémie de Covid-19.

"Le 17 est réservé aux appels d'urgence"

Mais les services de police dénoncent une décision qui risque de surcharger les standards téléphoniques. "Le 17 est réservé aux appels d'urgence et l'urgence, c'est quand on assiste à la commission d'un crime ou d'un délit. Comment peut-on imaginer que des résidents puissent avoir eux-mêmes la certitude que le confinement n'est pas respecté et qu'il y a des infractions", s'interroge David Le Bars, du syndicat des commissaires de police nationale.

