Espagne : des Français aperçus sur la Costa Brava malgré le confinement

Des touristes français ont quitté la France pour l’Espagne malgré le confinement, passant entre les mailles du filet et les contrôles routiers des autorités. Sur la Costa Brava, réputée pour ses belles plages, les habitants s’inquiètent de voir de plus en plus de vacanciers.