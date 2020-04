Épinay-sur-Seine : la fillette de 2 ans gravement brûlée lors d’un incendie est décédée

Au total, une dizaine de personnes ont été "brûlées ou intoxiquées" dans ce sinistre survenu au 11e étage de l'immeuble.

Une fillette de deux ans, gravement brûlée mercredi 15 avril lors d'un incendie dans un immeuble d'Épinay-sur-Seine (Seine-Saint-Denis), est décédée jeudi 16 avril, rapporte France Bleu Paris.

Le feu s'était déclaré en plein après-midi, dans le centre-ville, au 11e étage de ce bâtiment qui en compte une quinzaine, alors que toutes les familles étaient présentes à l’intérieur en raison du confinement. La petite fille, gravement brûlée, avait été héliportée vers l'hôpital de Garches (Hauts-de-Seine) mais elle a finalement succombé à ses blessures dans la nuit.

#COVID19 en cette période de #Confinement, les risques d'accidents domestiques sont multipliés. Les #SapeursPompiers de #SeineEtMarne vous rappellent quelques conseils de prévention à la maison. Et bien-sûr #RestezChezVous ️ pic.twitter.com/0p29iiAARg — Sapeurs-Pompiers 77 (@Sdis77) April 8, 2020

Vigilance sur les accidents domestiques

Au total, une dizaine de personnes ont été "brûlées ou intoxiquées" dans cet incendie, qui a nécessité l'intervention d'une centaine de pompiers dont le Grimp, le Groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux.

Mercredi 15 avril également, une mère et sa fillette de trois ans avaient déjà péri dans un incendie, dans leur immeuble à Montereau-Fault-Yonne (Seine-et-Marne). Une quinzaine de résidents ont été blessés. Les pompiers du SDIS 77 appellent les habitants à la vigilance et alertent sur le risque d'accidents domestiques plus élevé en cette période de confinement en pleine épidémie de coronavirus.