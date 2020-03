Epidémie en Italie : des signes encourageants

Observe-t-on un ralentissement de la propagation de l’épidémie en Italie ? « Effectivement, dans les cas de confinement qu’on peut mesurer maintenant sur trois semaines, je pense à la zone de Codogno (Italie). Sur 50 000 habitants il n’y a pratiquement plus de cas de transmission de la maladie. Et même le patient numéro 1, un homme de 38 ans, est sortie d’assitance respiratoire et les médecins estiment qu’il est pratiquement sauvé », explique le journaliste Alban Mikoczy.

« Une situation catastrophique autour de la ville de Bergame »

Les chiffres du mardi 17 mars sont encore très mauvais avec 26 062 cas de contamination et 2 503 morts. « Il y a une situation catastrophique autour de la ville de Bergame (Italie). Ce soir, il y a davantage de décès liés au Covid-19 qu’il y en a eu pendant la seconde guerre mondiale », conclut le journaliste.