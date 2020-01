Epidémie en Chine : les autorités chinoises "n'excluent pas" une transmission entre humains

D'après l'OMS, cette épidémie est due à un nouveau type de coronavirus, une famille comptant un grand nombre de virus qui peuvent provoquer des maladies le plus souvent bénignes chez l'homme.

D'où provient ce virus ? Le risque que la mystérieuse pneumonie virale touchant actuellement la Chine soit transmissible entre humains est "faible" mais "pas exclu", ont annoncé mercredi 15 janvier les autorités sanitaires chinoises. L'une des 41 malades recensés à Wuhan, la ville où l'épidémie a débuté, a peut-être été contaminée par son mari, a estimé la Commission municipale de l'hygiène et de la santé.

Dans un communiqué, elle a indiqué que l'époux en question travaillait sur un marché de gros de fruits de mer, où la plupart des cas ont été détectés jusqu'à présent. Or, sa femme dit ne jamais s'y être rendue. "La possibilité d'une transmission limitée entre humains ne peut être exclue, mais le risque d'une transmission inter-humaine continue est relativement faible", a souligné la commission. Le marché incriminé est fermé depuis le 1er janvier, sur décision des autorités.

Au moins une personne morte

La Commission municipale de l'hygiène et de la santé de Wuhan a précisé que la majorité des patients porteurs du virus était des hommes, la plupart d'un certain âge. La maladie a déjà fait un mort. Elle alimente les craintes d'une réapparition d'un virus de type Sras, qui avait tué quelque 650 personnes en Chine continentale et à Hong Kong en 2002-2003. La maladie a été diagnostiquée chez une femme originaire de Wuhan lors de son arrivée en Thaïlande, a indiqué l'Organisation mondiale de la santé (OMS), citant les autorités thaïlandaises.

A Hong Kong, les autorités ont renforcé leurs mesures de détection, avec notamment des points de contrôle des températures à destination des voyageurs arrivant dans le territoire. Selon les autorités hongkongaises, 71 personnes s'étant rendues à Wuhan récemment ont été hospitalisées souffrant de fièvre et de problèmes respiratoires, mais 60 ont été autorisées à sortir et le virus n'a été diagnostiqué chez aucune d'entre elles.