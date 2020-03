"Envoyé spécial" : la vie en quarantaine à Milan

Cela fait maintenant près d'une semaine que Milan, le poumon économique de l'Italie, est une ville confinée. Dans le pays qui devient tous les jours un peu plus le foyer mondial de l'épidémie de Covid-19, la vie continue, tant bien que mal. Les équipes d'"Envoyé spécial" se sont rendues dans le nord de l'Italie, et notamment dans la capitale de Lombardie. Depuis le weekend dernier, plus possible de prendre un café au comptoir. Le décret promulgué par le gouvernement de Giuseppe Conte pour mettre le pays en quarantaine impose une distance d'un mètre entre toutes les personnes à l'intérieur des cafés et des restaurants.

"Qu'est-ce qu'on va faire si ça dure plus longtemps ?"

"Ce qui m'inquiète, c'est que je ne sais pas combien de temps ça va durer. Là, on ferme pendant 20 jours. Qu'est-ce qu'on va faire si ça dure plus longtemps ?", s'interroge le gérant d'un café milanais. Dans l'ensemble du pays, 90% des commerces sont fermés depuis le début de la semaine. Seuls les épiceries, les pharmacies, les banques, des kiosques à journaux et les Postes peuvent ouvrir jusqu'à 18 heures.

Extrait du reportage d'"Envoyé spécial" : Ma vie en quarantaine à Milan, diffusé le jeudi 12 mars sur France 2.