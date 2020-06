ENQUÊTE FRANCE 2. Confinement : comment des milliers de profs ont séché leurs propres cours

Pendant le confinement, plus de 800 000 enseignants ont dû donner des cours à distance. La plupart se sont adaptés et ont innové. Mais d’autres ont carrément abandonné leurs élèves pendant plus de deux mois. Enquête sur ces profs décrocheurs qui mériteraient parfois un bonnet d’âne.