En Alsace, une société met au point une solution désinfectante sans alcool mais efficace contre le Covid

Sébastien Aberlen est gérant d’une société d’ambulances en Alsace et il ne tarit pas d’éloges sur le désinfectant qu’il utilise désormais pour ces véhicules. Une désinfection rapide et sans aucun ingrédient chimique grâce cette solution nettoyante innovante contre le Covid-19 et autres virus et bactéries. "C'est beaucoup plus rapide pour moi, c'est une désinfection en trente secondes et un gain de temps fou (…) c’est un produit non toxique surtout".

Un produit antibactérien et virucide non toxique, biodégradable, sans alcool, à base d'eau purifiée, de sel marin et d'un acide présent dans l'eau de Javel. Une formule écologique développée bien avant la crise sanitaire et que l'on doit à deux entrepreneurs alsaciens installés dans la vallée de Munster : "Notre innovation, c’est d’isoler l’acide hypochloreux pour enlever toutes les impuretés du chlore et de l’eau de Javel et ne garder donc que l’acide hypochloreux, cet agent antibactérien et virucide, et de le stabiliser dans notre solution à base d’eau purifiée et de sel marin", explique Alexandre Veltz, l’un des deux créateurs de l’entreprise.

Gagner la confiance

Adopté localement par de nombreux professionnels du monde médical, mais aussi des collectivités depuis le début de la crise sanitaire, cette solution désinfectante qui se veut non-agressive pour les surfaces comme pour la peau neutralise 99,99% du coronavirus en trente secondes, mais elle assainit aussi l’air ambiant. Des atouts qui la rendraient presque suspecte comme le souligne le deuxième associé Charles Roos : "C’est un peu sa difficulté, effectivement on pourrait la qualifier d’un peu magique et donc on ne lui fait pas tout de suite confiance, malgré tous les certificats, tout ce que l’on peut montrer pour prouver que le produit est vraiment parfait".

Et pour le moment il faut bien le dire, la petite entreprise alsacienne a un peu de mal à se faire une place sur le marché du désinfectant grand public où il reste difficile de gagner la confiance du consommateur avec un produit sans alcool.