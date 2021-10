Emploi : les anciennes infirmières revivent en pleine reconversion professionnelle

À Mélisey, dans la Haute-Saône, deux femmes ont laissé tomber leur blouse d'infirmière contre un simple tablier, afin de travailler dans une épicerie. Après dix années de carrière dans le médical, à l'hôpital de Lure, au service de médecine polyvalente, elles ont décidé de démissionner. Une démission due à la pression et aux objectifs de rentabilité fixés. "Le temps qu'on pouvait passer à s'assoir à côté d'une patiente qui n'avait pas vu sa famille depuis deux mois, tout cela ne rentre pas dans les cases", explique Tiffany Mange. Cependant, c'est un crève-cœur de quitter ce métier.

Des conditions de travail complexes poussant à la démission

À Arnèke, dans le Nord, après 18 années de service dans les hôpitaux de la région, une ancienne infirmière vient d'ouvrir un cabinet de réflexologie plantaire. "C'était un projet que j'avais déjà un peu dans un coin de ma tête, qui est en train de mûrir. Et puis le Covid a eu un peu raison de moi et a fait que ma décision s'est prise plus vite", explique Emmanuelle Gustin. Pour elle aussi, le rythme et l'intensité du travail, ainsi que les bas salaires ont été des facteurs liés à sa démission.