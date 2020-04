VIDEO. Durée du confinement, écoles, clarification sur les masques... Que faut-il attendre de l'allocution d'Emmanuel Macron lundi soir ?

Pour la quatrième fois depuis le début de l’épidémie de coronavirus Covid-19, Emmanuel Macron s'adressera aux Français dans une allocution télévisée, lundi 13 avril, peu après 20 heures. Que faut-il en attendre ? La journaliste politique Nathalie Saint-Cricq a détaillé, dimanche sur le plateau du "20 heures", les pistes évoquées par l'Elysée.

"Lever l'ambiguïté sur les masques et les tests"

Le volet sans doute le plus attendu de cette prise de parole concernera la durée du confinement. Selon les informations de Nathalie Saint-Cricq, "celui-ci sera rallongé au minimum jusqu’au 10 mai, soit une prolongation d’un bon mois. Quitte à revoir sa durée à la baisse ou à moduler en cas de bonne nouvelle."

Le chef de l'Etat devrait également évoquer la date de réouverture des écoles, qui pourrait être repoussée. L'hypothèse d'une fermeture "jusqu'en septembre" est "sur la table", explique la journaliste politique. Mais elle n'est pas acquise, car elle aurait l'inconvénient de "neutraliser tous les parents susceptibles de pouvoir retravailler. L’enjeu économique est de taille”.

Enfin, Nathalie Saint-Cricq affirme qu'Emmanuel Macron compte "rassurer" et "clarifier" la politique de lutte contre l'épidémie. Il s'agira notamment de "lever l'ambiguïté sur les masques et les tests, après beaucoup de flottement." "Un délicat devoir de vérité et de transparence, en sachant qu’Emmanuel Macron n’a pas réponse à tout", analyse la journaliste. "C’est peut-être à ce prix que l’exécutif pourra retrouver la confiance des Français et les entraîner dans l’épreuve”.

