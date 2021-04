Élections régionales et départementales 2021 : le report du scrutin, une décision à haut risque

Les élections régionales et départementales vont être reportées d'une semaine. Elles devraient avoir lieu les 20 et 27 juin. De son côté, Emmanuel Macron aurait été favorable à leur report en septembre.

Le 1er avril, devant l'Assemblée nationale, le Premier ministre Jean Castex affirmait privilégier le scénario du maintien des élections régionales et départementales en juin. Mais tout a semblé subitement plus confus. En milieu de semaine dernière, Emmanuel Macron a demandé une consultation des maires chargés d'organiser le scrutin.



La vaccination proposée aux assesseurs

Officiellement, la plupart des forces politiques et associations d'élus réclamaient le maintien en juin, mais le chef de l'État se méfiait. "Les partis et les associations manifestement n'ont pas concerté. Il faut écouter le terrain", confiait-il en privé. Un autre son de cloche lui est remonté. "Les petits maires ont peur d'organiser ces élections. Ils ont peur de se prendre une plainte au tribunal pour contamination", décryptait un président de région. De son côté, un maire PS affirmait : "On a 3 000 assesseurs. Si on veut qu'ils soient tous vaccinés en juin, il faudrait les vacciner dès maintenant ! Impossible !". Surtout, Emmanuel Macron n'a pas oublié les critiques formulées par l'opposition l'an dernier, après avoir maintenu le premier tour des élections municipales, en pleine explosion de l'épidémie de Covid-19.



La décision a finalement été prise : les élections seront décalées d'une semaine, et se tiendront les 20 et 27 juin. Un protocole sanitaire stricte sera mis en place, comme le rappelle le journaliste Jean-Baptiste Marteau en direct depuis l'Assemblée nationale, mardi 13 avril. Il précise que les assesseurs et les fonctionnaires tenant les bureaux de vote qui ne seront pas encore vaccinés contre le Covid-19 se verront proposer une première dose dans les semaines précédentes, quel que soit leur âge. À défaut, un test PCR ou antigénique devra être réalisé dans les 48 heures précédant le scrutin. Un autotest pourra également être réalisé directement dans le bureau de vote. Les horaires de vote seront également élargis, de 8 heures à 20 heures, dans certaines communes. Le dépouillement pourra quant à lui se faire en extérieur.