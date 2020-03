Élections municipales : les bureaux de vote se préparent avec des mesures d'hygiène particulières

À cinq jours du premier tour, Longperrier (Seine-et-Marne) se prépare. Dimanche, on veut accueillir les électeurs en toute sécurité à grand renfort de gel hydroalcoolique, de masques, ou encore de masque. "On a essayé de se préparer en amont de tout ce qu'on pouvait récupérer dans les magasins", explique Daniel Belguise, directeur général des services de la mairie de Longperrier. Dans la commune, à six kilomètres de l'Oise, l'un des foyers épidémiques en France, on veut à tout prix éviter la contagion. "Ça fait 37 ans que je travaille à la mairie de Longperrier, c'est bien la première fois que ça nous arrive", s'étonne Christine Weinert, agent d'entretien.

Apporter son stylo personnel

La commune mettra donc en place d'ici dimanche 15 mars un certain nombre de règles, rappelées mardi 10 mars par le ministère de l'Intérieur dans une circulaire. Parmi elles, demander à tous les électeurs d'apporter leur propre stylo, noir ou bleu. Le gouvernement a également décidé de faciliter le recours à la procuration.

