Élections municipales : le second tour aura lieu le 28 juin

En direct depuis l’hôtel de Matignon, le journaliste de France Télévisions Jean-Baptiste Marteau indique que "c’était la moins mauvaise des solutions plaide-t-on dans la majorité", que de choisir la date du 28 juin pour le second tour des municipales. "Une date qui a le mérite d’être soutenue par une grande majorité de la classe politique, à droite comme à gauche, LR et PS, grands favoris de ce scrutin, qui souhaitent boucler au plus vite cette élection pour donner aux maires des grandes villes la possibilité de lancer de nouveaux investissements nécessaires à la reprise économique", explique Jean-Baptiste Marteau. Pour Emmanuel Macron, il s’agit de boucler une séquence électorale peu favorable à son parti.

Pas de campagne électoral

L’organisation de ce second tour des municipales sera un peu particulier : pas de campagne électoral, hormis virtuellement, pas de meeting, peu ou pas de tractage. La participation risque d’être en baisse, souligne le journaliste, notamment chez les personnes âgées. L’organisation du second tour le 28 juin est conditionné à un avis du conseil scientifique qui sera rendu dans deux semaines.

