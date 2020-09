Ehpad : Comment lutter contre le rebond épidémique ?

A Béthune dans le Pas-de-Calais, les nouvelles règles sont strictes : interdiction pour les visiteurs de de pénétrer dans l’Ehpad, distance de sécurité obligatoire à l’extérieur, on porte le masque et désinfecte les bancs. Les familles, qui gardent en tête l’épreuve du confinement, sont plutôt satisfaites. "J’adore. Autant j’ai pas trop aimé derrière les Plexiglass, […] mais là c’est parfait", dit France Lhermitte, venue rendre visite à sa soeur de 90 ans.

Tout sauf le reconfinement

Lorsque la météo sera moins clémente, les visites se feront dans une salle aménagée pour que les résidents n’entrent en contact avec une personne de l’extérieur. Le risque est avant tout que "le virus pénètre", rappelle Pierre-Emmanuel Gibson, président du Sivom. Tout est fait ici pour éviter un reconfinement. Les résidents se réunissent toujours pour les activités et en sont ravis. "C’est déjà beau, si on avait plus d’animations ce serait encore plus triste", dit Jacqueline de Bureau. Ce protocole est en vigueur pour au moins les 15 prochains jours.

Le JT

Les autres sujets du JT