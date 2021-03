Egalité femmes-hommes : Paris organisera une conférence de l'ONU fin juin

Une promesse "d'engagements concrets, ambitieux et durables" pour l'égalité femmes-hommes. La France organisera du 30 juin au 2 juillet à Paris le "Forum Génération Egalité", une convention de l'ONU sur l'égalité entre les femmes et les hommes initialement prévue en 2020, mais reportée en raison de l'épidémie, ont annoncé lundi 8 mars Emmanuel Macron et la directrice exécutive de ONU-Femmes Phumzile Mlambo-Ngcuka, dans un communiqué.

"Nous réunirons les Etats, les organisations internationales, la société civile, la jeunesse, le secteur privé et les activistes du monde entier pour prendre ensemble une série d'engagements concrets, ambitieux et durables", précisent les deux dirigeants, à l'occasion de la journée internationale des droits des femmes.

Lutter contre l'aggravation des inégalités liées au Covid-19

"La pandémie mondiale de la Covid-19 a davantage aggravé les inégalités, en touchant de façon disproportionnée les femmes qui ont été en première ligne de la lutte contre la pandémie", explique le communiqué. Parmi les causes à défendre, la présidence française et ONU-Femmes citent un accès égal à l'éducation pour les filles, la possibilité pour les femmes de disposer librement de leurs corps, la lutte contre les violences ainsi que l'accès aux mêmes opportunités économiques et sociales et dans la prise de décisions.

La France s'était portée volontaire pour accueillir ce forum, organisé sous l'égide d'ONU-Femmes pour les 25 ans du "Programme d'action de Pékin", texte de référence des actions mondiales en faveur des filles et des femmes, adopté lors de la Conférence mondiale de Pékin en 1995.