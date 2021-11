Éducation : de plus en plus de classes fermées à cause de cas de Covid-19

Le nombre de classes fermées à cause de cas de Covid-19 a été multiplié par trois en un mois. 4 048 classes de primaires ont dû fermer, c’est le plus haut niveau depuis la rentrée de septembre.

Avec la cinquième vague de contaminations au Covid-19 qui touche la France, de nombreux établissements scolaires doivent composer avec des cas positifs. En duplex depuis Nantes (Loire-Atlantique), la journaliste Lucie Caillieret rapporte qu’une "nouvelle classe a fermé ses portes à l’école Aimé Césaire. En cause, un élève testé positif au Covid durant le week-end, ce qui porte ici à quatre le nombre de classes fermées : une en maternelle et trois en grande section."

"C’est un peu oppressant"

Lundi 22 novembre, c’est "une centaine d’élèves qui manquent à l’appel sur les 280 que compte l’établissement", souligne la journaliste. Face à cette situation, certains parents d’élèves s’inquiètent. "On est serein, on vient chercher notre fille à l’école et le soir on apprend que les classes sont fermées donc c’est un peu oppressant", confie une mère de famille. Lucie Caillieret ajoute que "vendredi, sur l’académie de Nantes, 327 classes au total étaient fermées dans les écoles primaires et maternelles à cause de cas de Covid".