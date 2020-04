Économie : la France face à une récession historique

Pour éviter que les petites et moyennes entreprises ne mettent la clef sous la porte, Bruno Le Maire annonce être prêt à annuler leurs charges en cas de risque de faillite. "J’ai parfaitement conscience qu’il peut y avoir un hôtel, un café, un restaurant, un fleuriste qui ne pourra pas rembourser. Si la menace, en cas de non-remboursement, c’est la disparition de l’entreprise, dans ce cas-là, on annulera le report des charges sociales ou le report de charges fiscales", a indiqué le ministre de l’Economie et des Finances.

Plan de soutien à Air France

Avec cette mesure, le ministre entend rassurer ces entreprises alors que la France traverse une crise sans précédent. Avec un effondrement de 6 % de son PIB, le pays est entré en récession. Certains groupes français sont également menacés, comme Air France. La compagnie aérienne n’assure plus que 5 % de ses vols commerciaux et subit de lourdes pertes financières. Mais le ministre de l’Economie l’assure : Air France sera soutenue.

