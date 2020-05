Écoles : les directeurs doivent faire des choix en vu de la rentrée

Dans une école d'une commune rurale, il y a sept classes de maternelle et de primaire. Certains élèves seront bientôt de retour mais pas tous. Le directeur a tranché : il a décidé d'accueillir deux niveaux clés, le CP et le CM2. "Il y a eu des choix à faire et les collègues ont fait des propositions que j'ai retenues. Il faut cibler dans un premier temps les classes charnières", explique Pierre Favre, directeur de l'école de Neuville-sur-Ain (Ain).

Tous les élèves ne peuvent pas rentrer en même temps

Le CP a été retenu pour consolider les bases et le CM2 pour préparer l'entrée au collège. Le directeur a fait le tour des parents d'élèves, qui, dans l'ensemble, comprennent ce choix. Environ 30% des parents vont renvoyer leurs enfants à l'école dans la commune. Autre commune, dans le Pas-de-Calais, et autre problématique. Le choix a été fait d'accueillir en priorité les élèves en difficulté. Certains n'ont plus donné de nouvelles depuis plusieurs semaines.