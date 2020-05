Drôme : un drive-in pour continuer à regarder des films

Un nouveau lever de rideau pour La Bonne épouse, dont la projection en salles début mars a été brutalement interrompue avec le début du confinement en mars lié à l'épidémie de Covid-19. Écran gonflable pour un drive-in, une invitation à une soirée improbable à laquelle les habitants de Crest (Drôme) se sont pressés.

Un rendez-vous hebdomadaire

"Je me sens comme une Américaine des années 1930, je vais regarder un film dans ma voiture, je ne l'ai jamais fait de ma vie", s'exclame une spectatrice. "C'est un peu bizarre car on ne doit pas sortir, on doit rester dans la voiture. C'est quand même sympa de voir un film, surtout pendant cette période", estime un autre spectateur. Le plafond de 120 voitures sur le parking a été vite atteint, et même si les conditions techniques n'étaient pas vraiment parfaites, le plaisir était au rendez-vous.

Le JT

Les autres sujets du JT