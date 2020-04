DIRECT. #OnVousRépond : posez vos questions sur le coronavirus et le confinement

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #ONVOUSREPOND

: Bonjour @Queue-tachetée. Je suis dans la même situation que vous, et malheureusement, la position du gouvernement est très claire : "L’attestation de déplacement dérogatoire est à usage unique. Elle doit donc être renseignée à l’aide d’un stylo à encre indélébile et doit être renouvelée pour chaque déplacement".

: Bonjour Franceinfo, je n’ai pas d’imprimante et je dois écrire mes attestations à la main. Puis-je inscrire la date et l’heure au crayon pour pouvoir réutiliser la même attestation plusieurs fois ?

: Bonjour . Un membre du personnel hospitalier m'a posé la même question que vous hier, surpris que son hôpital lui demande de continuer à travailler malgré la maladie de sa femme. J'ai appelé la Direction générale de la Santé, qui m'a indiqué qu'il pouvait en effet reprendre le travail, à condition de porter un masque et de respecter les règles de distanciation sociale. Bon courage.

: Bonjour, lundi ma fille de 14ans a été diagnostiquée covid19 sans avoir été testée puisqu’elle n’est pas passée par l’hôpital... j’ai informé ma hiérarchie puisque je suis AS dans un EHPAD, on m’a conseillé d’appeler le 15 pour être testée et refus car je n’ai pas de symptômes... ma hiérarchie m’a donc dit « tu es soignant donc tu dois aller travailler »... perso cela ne me dérange pas mais il me sevle que les recommandations de l’ARS ne sont pas cela ???!!!

: Bonjour @Scouide. Le chercheur François Gemenne a en effet déclaré qu'en Chine, "la baisse de la pollution va épargner plus de vies humaines que le virus en aura coûté". Mais il n'y a pas eu, pour le moment, d'estimation précise sur la Chine ou la France pour corroborer ses dires. Ce calcul est complexe, d'autant plus que la pollution, si elle a baissé, n'a pas disparu puisqu'elle provient également de l'agriculture et du chauffage résidentiel. Je peux simplement vous donner les ordres de grandeur. On estime, qu'en France, chaque année, 48 000 personnes meurent prématurément à cause de la mauvaise qualité de l'air. En 2019, les accidents de la route ont 3 493 morts, soit un peu moins que le bilan actuel du Covid-19 (3 532 morts).

: Bonjour Valentine, vous dites bien qu’on peut poser toutes les questions sans tabous alors je repose ma question tant que vous ne m’y répondez pas, est-il possible d’estimer le nombre de morts en moins du au confinement (pollution, accidents de la route ect...) afin de comparer au nombre de morts liées au Covid-19? Merci pour votre réponse et votre travail d’information de qualité

: Bonjour Valentine, bonjour à tous ! Je vais faire de mon mieux pour répondre à un maximum de vos questions. Je vous rappelle que pour les plus courantes, nous avons rédigé trois articles en forme de foire aux questions (sur la maladie, sur le confinement et sur le travail pendant cette période). N'hésitez pas à vous y référer, ils sont remis à jour régulièrement.

: @Yak52, les Pays-Bas ont en effet d'abord fait le choix de développer une immunité collective face au nouveau coronavirus. Puis des mesures ont été prises progressivement : fermeture des écoles, bars, restaurants, interdiction des rassemblements publics et événements nécessitant une permission des autorités... Hier, les autorités ont étendu jusqu'au 28 avril au plus tôt les mesures de fermeture concernant les écoles, restaurants et bars.

: Bonjour @Yak52, pour en savoir plus sur les pays d'Europe du Nord, je vous invite à lire notre article à ce sujet. Selon les données de l'université américaine John-Hopkins, l'Islande a enregistré 1 135 cas confirmés de contamination au Covid-19, et deux morts. Lundi, le pays était le 42e le plus touché au monde en nombre de cas (et le 87e le plus touché si l'on se base sur le nombre de morts liées au Covid-19), relève Le Parisien.

: Bonjour, on entend peu parler des pays nordiques; que se passe-t-il chez eux? Est-ce que l'Islande qui est une ile éloignée et donc naturellement "confinée" est touchée?Qu'en est-il aux Pays Bas qui ont choisi l'auto-immunité?

: Bonjour @François Patient, c'est tout à fait possible si votre rendez-vous médical ne peut être repoussé ou fait à distance : comme l'indique le site service-public.fr, vous êtes même invités pendant cette période de confinement à "grouper vos sorties" pour limiter vos déplacements. Vous pouvez dans ce cas indiquer plusieurs motifs sur votre attestation de déplacement dérogatoire : des "achats de première nécessité", ainsi que des "consultations et soins ne pouvant être assurés à distance".

: Je dois sortir pour allez chez le medecin et laboratoire, et faire quelques courses, puis-je faire sur la même attestation tous ces déplacements ?

: Bonjour @del, oui, la nouvelle attestation de déplacement dérogatoire autorise des "déplacements brefs, dans la limite d'une heure quotidienne et dans un rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile", liés à la pratique sportive individuelle, aux besoins des animaux de compagnie ou encore "à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile".

: Un parent peut-il sortir prendre l'air avec son enfant en bas âge dehors, dans le rayon du km, juste pour se dégourdir les jambes ?