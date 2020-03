DIRECT. #OnVousRépond : posez vos questions sur le coronavirus et le confinement

Ce qu'il faut savoir

Le confinement va-t-il durer jusqu'à la fin du mois d'avril ? C'est ce qu'a préconisé le conseil scientifique qui intervient auprès du gouvernement. Il ne s'agit encore que d'une "estimation parmi d'autres", a commenté le ministre de la Santé, Olivier Véran, en reconnaissant toutefois que le gouvernement se ralliait généralement aux préconisations du comité. "Quand la circulation du virus sera contrôlée, alors la levée du confinement pourra être abordée. S'il est possible de le lever plus tôt, nous le ferons évidemment", a-t-il affirmé. En attendant d'en savoir plus, et comme chaque jour depuis le début du confinement et de la pandémie de Covid-19, les équipes de franceinfo sont mobilisées, mercredi 25 mars, pour vous aider à y voir plus clair, grâce à l'opération #OnVousRépond.

Comment ça marche ? Posez vos questions directement dans le live de franceinfo ou via ce formulaire dédié. De 6 heures à minuit, plusieurs membres de la rédaction se relaient pour y répondre. Vous retrouverez les réponses dans le direct. Bien sûr, le très grand nombre de questions ne nous permet pas de toutes les traiter, mais il est possible que la réponse à votre interrogation ait déjà été donnée à un autre internaute.

L'attestation de sortie a changé. Une nouvelle version de l'attestation de déplacement dérogatoire a été mise en ligne, mardi soir, par le ministère de l'Intérieur. Comme l'avait indiqué le Premier ministre Edouard Philippe lundi soir, elle comporte désormais une case pour mentionner l'heure de sortie du domicile.

Que faire si je n'ai pas d'imprimante ? Dois-je recopier tous les motifs pour n'en cocher qu'un ? Il faut que l'attestation faite à la main comporte votre nom, votre adresse, le texte introductif ("attestation de déplacement dérogatoire, en application de l'article 1er du décret du 23 mars 2020", etc.) et uniquement la case qui vous concerne. Il faut bien sûr dater et signer. Vous pouvez trouver le modèle sur notre site.