DIRECT. Crise en Guadeloupe : Emmanuel Macron appelle au calme et dénonce des "manipulations"

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #GUADELOUPE

: Il est midi, on rembobine l'actualité de la matinée :



• Le démantèlement des barrages bloquants a commencé hier en Guadeloupe, où sont arrivés les renforts de forces de l'ordre. Mais les violences, qui se poursuivent, ont poussé le rectorat à suspendre l'accueil des élèves aujourd'hui.



Cinq personnes ont été tuées et plus de 40 blessées, après qu'une voiture a percuté la foule hier à Waukesha, dans le Wisconsin, a annoncé la police locale.



• Les services de police et de gendarmerie ont enregistré une hausse de 10% des violences conjugales en 2020, selon le ministère de l'Intérieur. Par ailleurs, 125 personnes ont été tuées par leur partenaire l'an dernier contre 173 en 2019, soit 48 victimes de moins.



Le match Lyon-Marseille a été interrompu hier après trois minutes de jeu, après un jet de bouteille sur le crâne de Dimitri Payet. Une réunion entre les instances du foot français et les ministres de l'Intérieur et des Sports doit avoir lieu demain.

: "Il y a une sorte d'indifférence de l'Etat, qui ne comprend pas. Aujourd'hui, il va répondre aux manifestants avec 35 unités du Raid et du GIGN envoyés en renfort... Il faut rétablir l'ordre, c'est clair, mais il faut aussi un dialogue entretenu, un plan pour la jeunesse, un plan sur les infrastructures, un plan sur les services publics."

: "Il faut condamner absolument les dégradations, les violences, les incendies, les vols et les pillages qui ont eu lieu, c'est une évidence. Mais si le gouvernement se contente d'avoir le sécuritaire pour seule réponse, ça ne le fera pas."

: Le sénateur de Guadeloupe Victorin Lurel, qui participera en fin d'après-midi à une rencontre entre l'exécutif et les élus du département, appelle "au dialogue" après les violences dans l'archipel ces derniers jours.

: De son côté, Emmanuel Macron assure que "le gouvernement est mobilisé" après les tensions sur l'île. Evoquant la "solidarité" de la nation face à "une situation très explosive", il demande de "ne rien céder au mensonge et à la manipulation par certains de cette situation".



(FRANCEINFO)

: "La défiance à l'égard de la classe politique fait des ravages, notre parole n'est plus audible", regrette le maire écologiste de Pointe-à-Pitre, Harry Durimel, alors que les violences et pillages se poursuivent en Guadeloupe. Il revient sur la situation dans l'archipel dans notre article.

: Il est 9 heures, on prend un café et on fait un nouveau point sur l'actualité :



• Le démantèlement des barrages bloquants a commencé hier en Guadeloupe, où sont arrivés les renforts de forces de l'ordre. Mais les violences, qui se poursuivent, ont poussé le rectorat à suspendre l'accueil des élèves aujourd'hui.





Cinq personnes ont été tuées et plus de 40 blessées, après qu'une voiture a percuté la foule hier à Waukesha, dans le Wisconsin, a annoncé la police locale.



• Deux candidats à l'opposé sur l'échiquier politique, José Antonio Kast pour l'extrême droite, et Gabriel Boric pour la gauche, se sont qualifiés hier pour le deuxième tour de la présidentielle au Chili.



Le match Lyon-Marseille a été interrompu hier après trois minutes de jeu, après un jet de bouteille sur le crâne de Dimitri Payet. Deux heures d'atermoiements plus tard, décision a été prise d'interrompre la partie pour de bon.



: "Plus de 80 commerces ont été pillés" en Guadeloupe, selon le président de la Chambre de commerce et d'industrie (CCI) des îles de Guadeloupe. Il décrit une "situation assez insurrectionnelle", alors que le démantèlement des barrages bloquants les routes a débuté hier.

: Trente personnes seront jugées aujourd'hui en comparution immédiate à Pointe-à-Pitre, a annoncé le procureur de la République. Elles sont soupçonnées d'avoir participé aux violences urbaines en Guadeloupe ces derniers jours.

: Le Parisien/Aujourd'hui en France publie ce matin un reportage en Guadeloupe (article abonnés), après plusieurs jours de tensions dans l'archipel pour protester notamment contre les mesures sanitaires.



(AUJOURD'HUI EN FRANCE)



: Face à cette situation, le rectorat a décidé de suspendre aujourd'hui l'accueil des élèves "dans les écoles, collèges et lycées" des îles de Grande-Terre et Basse-Terre. "La situation reste incertaine concernant le trafic routier et la possibilité pour les personnels et les élèves de se déplacer sans encombres et en toute sécurité semble compromise à ce stade", précise-t-il.

: Certains axes ont été dégagés, comme la route des Mamelles, qui traverse le Parc national au centre de l'île la Basse-Terre. Mais une dizaine de barrages "renforcés dans l'après-midi" restaient en place, en plusieurs points stratégiques de l'archipel.

: "Une première partie de nettoyage [a eu lieu] et ça va se poursuivre [aujourd'hui]. Grâce aux forces de l'ordre présentes et aux réquisitions de la préfecture, nous avons pu dégager les axes avec des moyens plus importants comme des camions grappins, des camions bennes avec plus de tonnage."

: Le démantèlement des barrages bloquants a commencé hier en Guadeloupe, après plusieurs jours de violences pour protester contre les mesures sanitaires. Les renforts de policiers et de gendarmes envoyés de l'Hexagone, notamment des membres des unités du GIGN et du Raid, sont arrivés samedi soir dans l'île.



(MAXPPP)

: On commence par un point sur l'actualité de ce lundi matin :



• Le démantèlement des barrages bloquants a commencé hier en Guadeloupe, où sont arrivés les renforts de forces de l'ordre. Mais les violences, qui se poursuivent, ont poussé le rectorat à suspendre l'accueil des élèves aujourd'hui.



• Un véhicule a percuté une foule rassemblée pour une parade de Noël, hier à Waukesha, dans l'Etat américain du Wisconsin. L'incident a fait "des morts" et plus de 20 blessés, a annoncé la police.



• Deux candidats à l'opposé de l'échiquier politique, José Antonio Kast pour l'extrême droite, et Gabriel Boric pour la gauche, se sont qualifiés pour le deuxième tour de la présidentielle au Chili.





Le match Lyon-Marseille a été interrompu hier après trois minutes de jeu, après un jet de bouteille sur le crâne de Dimitri Payet. Deux heures d'atermoiements plus tard, décision a été prise d'interrompre la partie pour de bon.