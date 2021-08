DIRECT. Covid-19 : seuls les centres commerciaux de plus de 20 000 mètres carrés pourront appliquer le pass sanitaire, si le préfet le décide

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #COVID_19

: Population jeune, facteurs socio-économiques, défiance des autorités... Les explications sont multiples, mais le constat est sans appel. A Creil, moins de 34% des habitants sont totalement vaccinés.

: Dans l'agglomération de Creil, dans l'Oise, où le taux de vaccination est l'un des plus faibles en France, les non-vaccinés, dont de nombreux jeunes, tardent à recevoir leur injection. Face à la quatrième vague de Covid-19, les autorités espèrent inverser la tendance. Reportage.







(PAOLO PHILIPPE / FRANCEINFO)

: La ministre du Travail, Elisabeth Borne, détaille dans le JDD les conditions de rupture du contrat des salariés qui refusent de se plier au pass sanitaire :



"Dans les secteurs concernés, si le salarié, qu'il soit en CDI, en CDD ou en intérim, ne se conforme pas à l'obligation de produire un passe sanitaire à compter du 30 août, un entretien est prévu avec son employeur pour trouver une solution. Il pourra notamment poser des jours de congé et de RTT ou se mettre en télétravail à 100% si son poste le permet. Avec son employeur, ils peuvent aussi convenir d'une affectation temporaire sur un poste qui n'est pas soumis au passe sanitaire. Ce n'est que si aucune de ces solutions n'est possible qu'il pourra y avoir une suspension du contrat de travail."

: Un décret paru ce matin fixe la liste des contre-indications à la vaccination, qui permettent d'être exemptées de pass sanitaire. Comme annoncé, les femmes enceintes dans le premier trimestre de leur grossesse ne sont pas concernées, et devront se plier aux différentes mesures. On vous explique tout ici.









(ARNAUD LE VU / HANS LUCAS / AFP)



: Force ouvrière réagit aux propos tenus par le ministre de la Santé, Olivier Véran, s'apparentant selon la confédération à une "mise en cause du droit de grève" des soignants, en raison de l'obligation vaccinale qui va s'appliquer. "Vient un temps où ces personnes n'auront plus le loisir de faire grève puisque par définition cette obligation vaccinale s'appliquera", avait dit le ministre devant la presse à Aix-en-Provence. Pour FO, ces propos peuvent "laisser entendre une mise en cause du droit de grève, un droit constitutionnel attaché à la liberté syndicale et à la démocratie", déplore le syndicat dans un communiqué.

: Bon, c'est pas de tout ça, mais il est temps de faire le point sur l'actu (à la bourre, mais je vous avais prévenus).



Encore une médaille dans les filets des Bleus ! Cette fois, ce sont les Françaises du handball qui décrochent l'or en prenant leur revanche de Rio contre les Russes (30-25). Le compteur des Bleus grimpe à 33 breloques.



Snif, les Jeux olympiques, c'est déjà fini ! On vous fera suivre dans ce live la cérémonie de clôture à Tokyo ainsi que la fête organisée à Paris au pied de la Tour Eiffel. Parce que dans trois ans, c'est à notre tour !



Du changement pour les conditions du pass sanitaire. Olivier Véran annonce qu'un test PCR de moins de 72 heures est désormais suffisant pour accéder aux lieux soumis au pass.



Environ 237 000 personnes ont manifesté hier contre le pass sanitaire dans toute la France, selon le décompte du ministère de l'Intérieur. Au total, 198 rassemblements ont été organisés et ont donné lieu à 35 interpellations et sept blessés légers parmi les forces de l'ordre



: Le pass sanitaire entre en vigueur demain, et nous avons mis à jour l'infographie des lieux où il est exigé. A retrouver ici.









(PIERRE-ALBERT JOSSERAND / FRANCEINFO)



: @schtroumpf Olivier Véran est précisément revenu dans l'interview au Parisien, sur les raisons de cette modification. Il a expliqué que la durée de validité des tests négatif avait évolué "après consultation des autorités scientifiques".

: Bonjour et bon dimanche. Est il vrai que le test négatif est maintenant valable 72h pour le pass sanitaire? Merci et belle journée

: @Paty On ne peut plus sérieux, c'est Olivier Véran qui annonce ça dans Le Parisien ce matin. Le décret a été publié ce matin. Tous les détails sont dans notre article.

: Bjr FI, c'est sérieux cette histoire de test de 72h pour le pass sanitaire ? Si c'est le cas, autant demander une déclaration sur l'honneur... Bonne journée