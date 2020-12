DIRECT. Covid-19 : premières vaccinations attendues au Royaume-Uni et en Russie, record d'hospitalisations aux Etats-Unis

Ce qu'il faut savoir

Une nouvelle étape dans la lutte contre le Covid-19. Les campagnes de vaccination contre le coronavirus devraient commencer dès la semaine du lundi 7 décembre au Royaume-Uni et en Russie. C'est une avancée sur le front médical, assombrie par un nouveau record aux Etats-Unis, où plus de 100 000 personnes infectées sont hospitalisées. C'est la première fois que ce palier est franchi dans le pays, le plus touché au monde en valeur absolue. Les Etats-Unis ont également enregistré, mercredi 2 décembre, plus de 2 700 nouveaux décès dus au Covid-19, un niveau quotidien qu'ils n'avaient plus connu depuis le mois d'avril, selon l'université Johns Hopkins. Suivez notre direct.

Le Royaume-Uni, premier pays à autoriser un vaccin. Le pays a approuvé, mercredi, le vaccin contre le Covid-19 mis au point par le laboratoire américain Pfizer et son partenaire allemand BioNTech. "Ce vaccin sera disponible dans tout le pays à partir de la semaine prochaine", a déclaré le gouvernement britannique dans un communiqué. Au total, pour 2020 et 2021, le Royaume-Uni a commandé 40 millions de doses de ce vaccin qui répond à des "normes strictes de sécurité, de qualité et d'efficacité".

Des vaccinations en Russie "à la fin de la semaine prochaine". Quelques heures seulement après l'annonce britannique, Vladimir Poutine a demandé que les vaccinations "à grande échelle", gratuites pour les Russes, commencent "à la fin de la semaine prochaine". Le Spoutnik V, développé par le centre de recherches Gamaleïa de Moscou, est dans la troisième et dernière phase d'essais cliniques auprès de 40 000 volontaires. Ses créateurs le disent efficace à 95%, comme le Pfizer/BioNTech.

En France, une conférence de presse sur le plan de vaccination. Type de vaccin, quantité, logistique, personnes concernées, calendrier… Le gouvernement détaillera son plan de vaccination contre le Covid-19 lors d'une conférence de presse, jeudi à 18h30. Se relaieront le Premier ministre, Jean Castex, le ministre de la Santé, Olivier Véran, la ministre de l'Industrie, Agnès Pannier-Runacher, et le secrétaire d'Etat chargé des Affaires européennes, Clément Beaune.