DIRECT. Covid-19 : le vaccin de Johnson & Johnson est suspendu aux Etats-Unis et en Afrique du Sud et son déploiement va être retardé en Europe

Ce qu'il faut savoir

C'est un nouveau revers pour la campagne de vaccination mondiale. Le vaccin anti-Covid de Johnson & Johnson a été suspendu aux Etats-Unis et en Afrique du Sud mardi 13 avril, et son déploiement va être retardé en Europe, en raison de l'apparition rare de graves caillots sanguins. Les autorités américaines ont recommandé "une pause" dans les injections du vaccin du groupe américain Johnson & Johnson, tout en affirmant que cela n'aurait "pas d'impact important" sur l'immense campagne de vaccination, puisque ces doses représentent moins de 5% de celles administrées aux Etats-Unis jusqu'à présent. Suivez notre direct.

Les élections régionales maintenues. Jean Castex a obtenu l'aval massif de l'Assemblée, par 443 voix contre 73 et 13 abstentions, au maintien en juin des élections départementales et régionales, mais décalées aux 20 et 27 juin. Les protocoles seront renforcés face à l'épidémie, après une polémique sur une consultation directe et in extremis des maires.

Hausse significative des cas en Guadeloupe. Après une certaine stabilité depuis début avril, le nombre de cas a significativement augmenté en Guadeloupe dans la semaine du 5 au 11 avril, avec "une évolution de 41,7%", selon la préfecture et l'Agence régionale de Santé (ARS). Quelque 506 personnes y ont été testées positives, contre 357 la semaine précédente. Les autorités soulignent une "nette dégradation des indicateurs" et une "tension hospitalière persistante" sur la période, notant le décès de "deux résidents guadeloupéens" au Centre hospitalier universitaire (CHU).

Le vaccin Moderna est efficace à 90% contre le Covid-19 et à 95% contre les formes graves de la maladie, a annoncé la firme de biotechnologie américaine dans de nouveaux résultats publiés mardi. Ces données proviennent d'un essai clinique de phase 3 conduit auprès de plus de 30 000 personnes aux Etats-Unis. L'efficacité est en légère baisse en comparaison des 94,1% annoncés dans un grand essai clinique publié dans la revue médicale New England Journal of Medicine en décembre. Moderna ne précise pas dans son communiqué si cette baisse dans l'efficacité est attribuable à l'émergence de nouveaux variants.