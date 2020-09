DIRECT. Covid-19 : le Premier ministre, Jean Castex, va se faire tester aujourd'hui "par précaution"

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #CORONAVIRUS

Le directeur du Tour de France Christian Prudhomme a été testé positif au Covid-19. Le Premier ministre, Jean Castex, qui a pris place samedi dans la voiture de la direction du Tour, aux côtés de Christian Prudhomme, va se faire tester aujourd'hui "par précaution", indique Matignon.





#CORONAVIRUS Le Conseil scientifique est favorable à une réduction à sept jours de la durée de "mise à l'abri", "dans un certain nombre de situations", a déclaré le ministre de la Santé. Olivier Véran a ajouté que la décision serait prise vendredi lors du Conseil de défense. Nous répondons à quatre questions sur cette possible réduction de la durée de la quarantaine.



: La loi permettant des restrictions sur les rassemblements ou les déplacements en raison de l'épidémie de coronavirus sera "sûrement" prolongée au-delà du 30 octobre, a déclaré Jean Castex, devant les parlementaires du MoDem, lors d'un déplacement dans les Landes. Pour le Premier ministre, il s'agit "de ne pas nous démunir de tout outil face à cette crise qui n'est pas terminée".

: "Il ne faut pas se relâcher dans les moments de vie privée car c'est souvent dans les fêtes privées, dans les moments familiaux, que les contaminations se font."



En déplacement en Auvergne, le président a précisé que de nouvelles mesures de lutte contre le virus seront examinées vendredi lors d'un Conseil de défense sanitaire.



: Si je porte mal mon masque, ça fait quoi ? S'il pleut, est-ce que ça détériore mon masque ? Le directeur adjoint du Centre national de référence des virus des infections respiratoires à l'Institut Pasteur répond sur Brut à 8 questions simples sur ce qu'on sait aujourd'hui.



: Je vous racontais tout à l'heure la quinte de toux d'Emmanuel Macron en marge de son déplacement à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme). Le président a précisé en aparté aux journalistes présents qu'il s'était fait tester, après son voyage au Liban et en Irak. Le résultat du test, arrivé hier, s'est révélé négatif.

: "Je vais très bien, je n'ai pas le moindre symptôme."



Christian Prudhomme donne de ses nouvelles sur France 3 : "Le dernier test effectué hier s'est révélé positif. Je ne pouvais pas être dans la bulle course mais j'ai souhaité être soumis aux tests. Je vais m'isoler jusqu'à mardi prochain."

: Le Premier ministre Jean Castex a été en contact prolongé samedi avec le directeur du Tour de France, Christian Prudhomme, testé positif au Covid-19. Le séminaire gouvernemental de demain pourrait se tenir par visioconférence, précise l'Elysée.

: Le Premier ministre, Jean Castex, va se faire tester aujourd'hui "par précaution", indique Matignon à franceinfo.

: Effectivement @Bribrichou 13. Après une plongée dans les documentations de Santé publique France (lien pdf), le port du masque devrait permettre au Premier ministre de ne pas être considéré comme un contact. Merci pour cette précision.

: Bonjour, sauf erreur de ma part, Jean Castex n'est pas considéré comme cas contact si lui et monsieur Prudhomme ont conservé leur masque.

: La crise déclenchée par l'épidémie de Covid-19 a coûté à fin juin entre 35 et 50 milliards de dollars au secteur mondial de l'assurance et la réassurance, selon une estimation de l'agence de notation S&P Global Ratings. Selon elle, les lignes d'activités d'assurance les plus affectées sont l'annulation d'événements, l'assurance de prêts immobilier et l'assurance-crédit.

: Bonjour @Vinz. Effectivement, le Premier ministre français Jean Castex avait pris place samedi dans la voiture de la direction du Tour, aux côtés de Christian Prudhomme, pour suivre la 8e étape. Je ne sais pas si les membres du gouvernement font actuellement l'objet d'un protocole particulier concernant les tests, mais en tant que cas contact, Jean Castex devrait logiquement être testé prochainement.







: Ha, le directeur du Tour de France testé positif au Covid. Mais, Jean Castex n'était-il pas en voiture avec lui il y a quelques jours à peine? Et il y est resté 2 heures si j'ai bien vu. J'imagine que le premier ministre est de toute façon testé régulièrement ?

: Tous les coureurs sont négatifs et peuvent poursuivre la course, annonce en revanche l'organisation du Tour. Plusieurs membres de l'encadrement des équipes ont également été testés positifs lors des examens pratiqués à l'occasion de la première journée de repos en Charente-Maritime. Mais aucune formation n'a présenté plus d'un cas positif, ce qui n'entraîne aucune exclusion collective.

: Christian Prudhomme a subi un test qui s'est révélé positif au Covid-19 et doit s'écarter de l'épreuve pendant une semaine, annonce l'organisation de la course. La 10e étape doit s'élancer en début d'après-midi de l'île d'Oléron (Charente-Maritime).

: e directeur du Tour de France Christian Prudhomme a été testé positif au Covid-19.

: Le président de la République annonce aussi le renforcement des cordées de la réussite, ce système qui vise à favoriser l'accès à l'enseignement supérieur de jeunes quel que soit leur milieu socio-culturel. "Nous allons la passer de 80 000 à 200 000" bénéficiaires, annonce-t-il. Dans le même temps, il annonce aussi un renforcement des internats d'excellence.

: "On ne peut pas avoir une jeunesse et une génération sacrifiée."



Emmanuel Macron revient sur les aides accordées par l'Etat pour soutenir l'emploi des jeunes, et notamment l'apprentissage et l'alternance. ll remercie les grandes entreprises, comme Michelin et Limagrain, de jouer le jeu pour embaucher des jeunes.

: Quelques contenus à vous recommander pour accompagner votre pause midi :



Au quatrième jour du procès des attentats de janvier 2015, l'horreur de la tuerie de Charlie Hebdo a défilé sous les yeux de la cour d'assises. Récit d'audience.



Le gouvernement prendra prochainement une décision sur la réduction de la durée de quarantaine, qui est actuellement de 14 jours.Voici quatre questions qui se pose sur cette évolution.



• Ils sont étudiant, chômeur, intérimaire, chauffeur de VTC... Avec le Covid-19, ils ont perdu leur filet de sécurité. Des "nouveaux pauvres" racontent à franceinfo comment la pandémie les a fait basculer dans la précarité.

: A ce sujet, la rédaction de franceinfo lance une enquête participative sur les tests PCR de dépistage du Covid-19. Si vous avez effectué un de ces tests, et que vous souhaitez nous partager votre expérience, il vous suffit de remplir notre formulaire.





: Et pour compléter cette réponse, le ministre annonce également des tests de dépistage rapides du coronavirus, dits "tests antigéniques", déployés à partir de cette semaine. "On a 15, 20 minutes à attendre et on a le résultat", a-t-il expliqué sur France Inter. Comme le test de référence actuel, le RT-PCR, les tests antigéniques sont réalisés à partir de prélèvements dans les narines, par écouvillon.

: Bonjour . Olivier Véran en a justement parlé ce matin sur France inter. "J'attends de façon imminente des résultats d'expérimentations qu'on a menées" concernant les tests de dépistage sur prélèvement salivaire, a indiqué le ministre de la santé. "Dans les tout prochains jours, je devrais avoir des éléments qui permettront de répondre déjà par 'oui' ou 'non'" à la question de la fiabilité de ces tests.





: Bonjour FI et merci pour votre travail A quand les tests salivaires ?? Ça facilitera grandement les choses (geste moins invasif, résultat plus rapide, moins éviction scolaire, moins congé parental pour enfant malade, consultation médicale moins prise d assaut!)

