VIDEO. Coronavirus : une mise à l'abri de 7 jours sera discutée vendredi en Conseil de défense annonce Olivier Véran

"Le Conseil scientifique est favorable à ce qu'on puisse réduire la période de mise à l'abri dans un certain nombre de situations et de passer de 14 à sept jours", a déclaré mardi 8 septembre sur France Inter Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé.

Réduire le temps de "mise à l'abri" permettrait "une meilleure adhésion des Français" à ce dispositif. "On constate qu'un grand nombre de Français ne respectent pas la quatorzaine." Cette période raccourcie à sept jours devra "absolument être respectée. Cela fera l'objet de discussion vendredi en Conseil de défense et de sécurité nationale", a expliqué Olivier Véran.

"On est davantage contagieux dans les cinq premiers jours qui suivent les symptômes ou la positivité d'un test, rappelle Olivier Véran. Ensuite, cette contagiosité diminue de façon très importante. Au-delà d'une semaine, elle demeure mais elle est très faible."