DIRECT. Covid-19 : "Blanquer participe à la propagation du virus en n'installant pas des capteurs à l'école", attaque Yannick Jadot

: Bonjour @gimli1116. Pour le moment, "seules les personnes âgées de 12 à 17 ans présentant des comorbidités ou étant immunodéprimées sont éligibles au rappel de vaccination", précise la direction générale de la santé à Ouest-France. "Les données dont nous disposons actuellement font état d’une protection contre l'infection plus stable chez les moins de 18 ans que chez les adultes", explique-t-elle. Mais cela pourrait changer avec le variant Omicron.

: Bonjour et merci pour votre travail. Savez-vous s'il est envisagé d'ouvrir la 3eme dose aux plus de 12 ans car cela ne semble pas cohérent de leur avoir demandé de se vacciner et de ne pas continuer à les protéger contre Omicron?

: "Nous préférons – et c'est ce que nous allons dire à la ministre ce matin – renforcer les gestes barrières, inciter plus à la vaccination, plutôt que l'instauration de ce pass vaccinal."



"Nous y sommes opposés parce que ça correspond à une obligation vaccinale", déclare le secrétaire général de la CGT Philippe Martinez ce matin sur franceinfo, alors que le gouvernement envisage de rendre le pass sanitaire obligatoire pour aller travailler.



: Bonjour . Vous pouvez retrouver le nombre d'hospitalisations dans notre tableau de bord de l'épidémie.





: Bonjour. Auriez-vous un graphique reprenant le nombre d'hospitalisation depuis le début du covid? Merci bien

: Pas d'enfants sur les genoux, visières et déambulation en extérieur... Le père Noël a repris les animations sur les marchés et dans les centres commerciaux durant le mois de décembre. En essayant, tant bien que mal, de respecter au maximum les gestes barrières.

: PCR, antigénique, salivaire, autotest... Quelle est la fiabilité des tests de dépistage du coronavirus (et lequel choisir) ? Nos réponses.

: Il est 9 heures. Nous faisons un point sur l'actualité :



Le candidat de gauche Gabriel Boric a remporté le deuxième tour de l'élection présidentielle au Chili, une victoire écrasante sur son adversaire d'extrême droite, José Antonio Kast, qui a officiellement reconnu sa défaite.



PCR, antigénique, salivaire, autotest... Quelle est la fiabilité des tests de dépistage du Covid-19 (et lequel choisir) ? On fait le point avant les fêtes.



Une plainte pour "homicide involontaire et omission de porter secours" a été déposée contre le préfet maritime de la Manche après le naufrage qui a coûté la vie à au moins 27 migrants fin novembre.



Cruelle désillusion pour les handballeuses françaises, qui se sont effondrées en seconde période en finale du Mondial face la Norvège (22-29).

: Le projet de loi prévoyant la transformation du pass sanitaire en pass vaccinal sera examiné au Sénat le 14 janvier prochain, affirme le président de la commission des lois du Sénat, à condition que le texte passe le cap de l'Assemblée nationale auparavant.

: Bonjour @michmich. Pour l'instant, la seule mesure annoncée à ce sujet concerne le rappel vaccinal. Cette troisième dose "sera possible dès que l'on aura passé le délai de 4 mois par rapport à la précédente injection et non plus de 5 mois", a ainsi annoncé le Premier ministre vendredi.

: Bonjour. j'ai ouie-dire que le gouvernement compte réduire le délai max de vaccination entre 2ème et 3ème dose à 6 mois au lieu de 7. Est-ce vrai ?

: "Les premières et préliminaires données en provenance du Royaume-Uni pointaient une efficacité (du vaccin contre le Covid-19) d'environ 70 % après la troisième dose et d'environ 20 % à 40% après la deuxième dose", face au variant Omicron.



Dans un entretien au Monde, le PDG de BioNTech reste confiant mais affirme que le vaccin n'arrêtera pas la pandémie de Covid-19 à lui seul. Le variant Delta infecte des personnes vaccinées et Omicron le fera plus encore.



: Le variant Omicron "se déchaîne" à travers le monde, avertit l'éminent scientifique américain Anthony Fauci, conseiller de la Maison Blanche sur la crise sanitaire.



: Bientôt un nouveau vaccin en Europe ? Le régulateur européen se prononce aujourd'hui sur la demande d'autorisation du vaccin contre le Covid de Novavax, utilisant une technologie plus classique que celles employées pour les vaccins déjà autorisés, ce qui pourrait réduire le scepticisme parmi les non-vaccinés, selon la firme américaine.

: Il est 6 heures. Nous faisons un premier point sur l'actualité :



Un milliardaire japonais, accompagné de son assistant et d'un cosmonaute russe, ont atterri après avoir passé 12 jours à bord de la Station spatiale internationale (ISS), où ils ont filmé des vidéos sur la vie quotidienne dans l'espace.





L'exécutif espère l'adoption du pass vaccinal d'ici fin janvier, selon le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal. Et ce alors que les chiffres continuent de grimper sous la poussée du variant Omicron, en réanimation tant qu'en nombre de cas quotidiens.



