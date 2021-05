DIRECT. Covid-19 : la vaccination ouverte à toutes les personnes majeures sous certaines conditions

Ce qu'il faut savoir

La campagne de vaccination passe un nouveau cap. A partir de ce mercredi 12 mai, toutes les personnes majeures peuvent accéder à la vaccination contre le Covid-19, sous certaines conditions : seulement pour des créneaux de vaccination non pourvus la veille pour le lendemain. "A partir de mercredi 12, vous pourrez regarder la veille sur le site Doctolib les doses qui sont disponibles et cela quel que soit votre âge, et s'il y a, à l'endroit où vous êtes, des doses qui sont disponibles le lendemain et donc des rendez-vous qui ne sont pas pris, ils seront ouverts sans limite d'âge", avait expliqué le chef de l'Etat Emmanuel Macron le 6 mai. Suivez notre direct.

Le recul en réanimation se poursuit. La décrue dans les hôpitaux se confirme. Mardi 11 mai, 4 743 personnes se trouvaient dans les services de soins critiques (qui rassemblent réanimation, soins intensifs et surveillance continue), contre 5 504 il y a une semaine. Le nombre total de malades du Covid-19 hospitalisés est également en baisse : à 25 028, contre 25 666 lundi et 28 427 il y a une semaine.

L'Assemblée nationale vote la sortie de l'état d'urgence sanitaire et le pass sanitaire. Les députés ont voté en seconde délibération, dans la nuit de mardi à mercredi, le projet de loi de sortie progressive de l'état d'urgence sanitaire, qui encadre la mise en place du pass sanitaire contre le Covid-19. Le texte a été approuvé par 208 voix contre 85, après le rejet de l'article premier du texte en première délibération.

Le variant identifié en Inde détecté dans 44 pays. Le variant B.1.617, apparu pour la première fois en Inde en octobre et à l'origine de l'explosion du nombre de cas de Covid-19 dans le pays, a été repéré dans 44 pays, selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS). En dehors de l'Inde, c'est le Royaume-Uni qui compte le plus grand nombre de nouvelles contaminations par ce variant, classé comme "préoccupant" par l'OMS.

L'Inde franchit la barre des 250 000 morts. Selon le ministère indien de la Santé, 4 205 personnes sont mortes de l'épidémie au cours des dernières 24 heures, portant le nombre total de décès liés au Covid-19 à 254 197 depuis le début de la pandémie. Après les Etats-Unis (582 000 morts) et le Brésil (423 000 morts), l'Inde est le troisième pays le plus touché par la pandémie dans le monde.