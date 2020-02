DIRECT. Covid-19 : la France compte 38 cas de contamination, dont 24 toujours hospitalisés

Retrouvez ici l'intégralité de notre live

: Résultat : les prix de l'immobilier aussi prennent de l'altitude à l'Alpe d'Huez. Il faut compter entre 6 500 et 12 500 euros le mètre carré pour s'offrir quelque chose. Ce qui contraint bon nombre de résidents permanents à déménager un peu plus bas dans la vallée, là où c'est moins cher.







: Devinette : où se situe la commune de plus de 1 000 habitants qui compte le plus de résidences secondaires ? Au bord de la mer ? Non, en montagne. A l'Alpe d'Huez même. Dans la célèbre station alpine, neuf maisons sur dix ne sont pas occupées toute l'année.







: Prise record de drogues à Marseille (Bouches-du-Rhône). 3,3 tonnes de cocaïne ont été saisies, a annoncé hier la procureure de la République de la ville. "Ce n'est pas la fin d'une enquête, mais au contraire le début d'un plus grand démantèlement", a-t-elle assuré. La drogue provenait d'Amérique du Sud et avait transité par le port de Gênes (Italie), écrivent nos confrères de France 3 Provence-Alpes-Côte d'Azur.

: En Chine, le nouveau coronavirus a contaminé 327 nouvelles personnes (c'est le plus faible nombre de nouveaux cas quotidiens en plus d'un mois), et provoqué 44 nouveaux décès, ont annoncé aujourd'hui les autorités sanitaires. Le bilan de l'épidémie en Chine continentale atteint ainsi 2 788 décès, selon la Commission nationale de la santé.

: "Le CIO et les organisateurs de Tokyo n'annuleront ou ne reporteront pas, ou ne feront quoi que ce soit à propos des Jeux, en l'absence de mises en garde ou de réglementations très sérieuses et précises de la part de l'OMS ou des autorités compétentes."



Dick Pound, figure du CIO, se dit néanmoins conscient de l'ombre que fait planer le nouveau coronavirus sur l'organisation de la compétition, prévue du 24 juillet au 9 août. "Il serait irresponsable de continuer à avancer sans avoir à l'esprit que quelque chose pourrait survenir, a-t-il ajouté. A un moment donné, que ce soit deux mois ou un mois en amont, quelqu'un devra trancher."

: En Corée du Sud, le nombre de personnes infectées par le nouveau coronavirus atteint aujourd'hui 2 022 cas, dont 256 supplémentaires recensés dans ce pays. C'est le pays le plus touché par l'épidémie après la Chine.

: Des pluies faibles sont prévues aujourd'hui, surtout dans l'ouest et le nord du pays, mais la journée sera globalement plus calme que la veille. Le soleil devrait percer les nuages dans l'Est et le Sud. ll fera jusqu'à 17° C à Biarritz et seulement 4°C à Lille et à Troyes.



: Le groupe star de K-Pop BTS annonce aujourd'hui l'annulation de quatre concerts géants prévus à Séoul (Corée du Sud) en avril en raison de la propagation de l'épidémie de coronavirus. Les quatre concerts étaient prévus entre le 11 et le 19 avril dans le Stade olympique de Séoul.

: Le complexe de parcs à thème Tokyo DisneyLand et Tokyo DisneySea, dans la banlieue de la capitale japonaise, va fermer pour deux semaines en raison des craintes de propagation du coronavirus, annonce aujourd'hui l'exploitant. "Tokyo DisneyLand et Tokyo DisneySea ont décidé une fermeture exceptionnelle à partir de samedi 29 février jusqu'au 15 mars inclus", écrit dans un communiqué Oriental Land. Le lieu accueille quelque 32,5 millions de visiteurs par an.

: Le premier cas de coronavirus en Afrique subsaharienne a été confirmé aujourd'hui au Nigeria. Un Italien revenu de Milan le 25 février a été hospitalisé après avoir été testé positif au coronavirus dans l'Etat de Lagos. "Le patient est dans un état clinique stable et ne présente pas de symptômes inquiétants", a précisé le ministère nigérian de la Santé dans un communiqué.

: • Le bilan grimpe d'un coup en France. Au total, 38 personnes infectées par le nouveau coronavirus ont été identifiées sur le territoire depuis l'apparition de la maladie. Sur ces 38 patients, douze sont guéris, deux sont morts et 24 sont hospitalisés, dont deux dans un état grave.



Au moins 29 soldats turcs ont été tués dans la province d'Idleb. selon un bilan communiqué dans la nuit par le gouverneur de la province turque de Hatay, frontalière de la Syrie. Recep Tayyip Erdogan a immédiatement annoncé des représailles.



La 45e cérémonie des César se tient ce soir à Paris. Le film J'accuse de Roman Polanski est le plus cité avec 12 nominations. Le réalisateur, accusé d'agressions sexuelles, a assuré hier qu'il ne viendrait pas.



Le procès de Redoine Faïd se tiendra sans lui et sans ses avocats. La cour a rejeté le renvoi du procès. Les avocats de Redoine Faïd souhaitaient le report du procès en raison de la grève des avocats et de l'état de santé de l'accusé, qui est en grève de la faim.

