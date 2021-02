DIRECT. Covid-19 : Jean Castex et Olivier Véran dressent un bilan des "mesures de freinage" en fin de journée

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #COVID_19

: C'est sans doute l'un des effets positifs du confinement : le nombre d'abandons d'animaux de compagnie a chuté. A Compiègne (Oise), un refuge de la Société protectrice des animaux indique avoir pris en charge 956 animaux, contre 1 316 en 2019. Un recul de -27%, souligne France 3 Hauts-de-France.

: Le taux de pénétration du variant anglais est de 13,8%, indique ce matin Bruno Lina, virologue membre du conseil scientifique. Il dévoile les résultats partiels de la 2e enquête flash menée le 27 janvier dernier. Cela représente donc une personne positive sur sept. Une circulation pas explosive mais linéaire et continue, selon Bruno Lina.

: Bonjour @bretonne, je vous propose de jeter un coup d'oeil à notre page infographies dédiée à l'évolution de l'épidémie en France et dans le monde. Bonne journée !

: Bonjour France info,pourriez vous me dire combien de personnes ont eu le covid en France depuis le début de l'épidémie svp merci

: Il est 9 heures, voici un nouveau point sur l'actualité :



Le Lot-et-Garonne est toujours en vigilance rouge. Le Gers et la Haute-Garonne sortent en revanche de la liste des départements placés en vigilance orange à cause des risques de crues, mais 17 autres départements sont toujours concernés par l'alerte, dans le sud-ouest, le nord et l'est de la France.





#BIOETHIQUE Le Sénat, à majorité de droite, a adopté cette nuit le projet de loi de bioéthique. Le texte a toutefois été amputé de sa mesure emblématique : l'ouverture de la PMA aux couples de femmes et aux femmes célibataires. La disposition pourra être rétablie par les députés.





Le Premier ministre, Jean Castex, et le ministre de la Santé, Olivier Véran, tiendront une conférence de presse à 18 heures lors de laquelle ils devraient faire "un bilan des mesures de freinage". Aucune nouvelle annonce sur des mesures de restriction n'est prévue. Vous pourrez évidemment la suivre dans ce live.





Face aux nouveaux variants anglais et sud-africain, "le niveau d'efficacité" du vaccin Pfizer "est quasiment identique", assure le groupe à franceinfo. Après des problèmes de livraisons, il affirme également que les objectifs fixés seront tenus.

: "On est en ligne avec les objectifs qu'on s'était fixés : pouvoir livrer fin février 5 millions de doses en France, 9 millions fin mars, 27 millions à la fin du mois de juin", a déclaré sur franceinfo David Lepoittevin, directeur de l'activité vaccins au sein de la filiale française du laboratoire américain Pfizer.

: Un peu plus de bouchons, l'heure de pointe avancée dans les transports ou pour les cyclistes... Les restrictions de déplacements à partir de 18 heures, mises en place depuis le 16 janvier pour freiner la circulation du coronavirus, ont obligé les Français à adapter leur mobilité. Sans pour autant provoquer de grands chamboulements. Explications en infographies.









: Bonjour @Chacha 14, le Premier ministre devrait surtout faire "un bilan des mesures de freinage", a annoncé son entourage. Aucune annonce de nouvelle restriction n'est donc attendue. Bonne journée !

: Bonjour FI, a quoi peut on s’attendre ce soir avec notre 1er ministre qui va prendre la parole ? Merci à vous et bonne journée 😁

: "Il y a beaucoup d'étudiants qui souffrent psychologiquement, qui, quand ils se lèvent le matin, n'ont personne à qui parler, alors que moi j'ai la chance d'avoir toujours Michèle ici à la maison." Avec la peur de la contamination, certaines collocations intergénérationnelles ont pris fin l’année dernière, mais d’autres binômes se sont au contraire renforcés et font face à la pandémie ensemble. Rencontre.

: "Macron piqué au vif", affiche Libération. Monté en première ligne sur les vaccins, face aux critiques, le président de la République accentue la pression sur les labos, promettant une vaccination pour tous les adultes volontaires "d'ici la fin de l'été".







: Voici tout de suite un point sur l'actualité :



La décrue de la Garonne s'amorce ce matin à Marmande dans le Lot-et-Garonne. Après avoir atteint 10,2 mètres à minuit, son niveau a été mesuré à 10,15 mètres à 4h15. Le département est toujours placé en vigilance rouge "crues".



Le Sénat, à majorité de droite, a adopté cette nuit le projet de loi de bioéthique. Le texte a toutefois été amputé de sa mesure emblématique : l'ouverture de la PMA aux couples de femmes et aux femmes célibataires. Les sénateurs de gauche ont voté contre "un texte complètement dénaturé". La disposition pourra être rétablie par les députés.



Le Premier ministre, Jean Castex, et le ministre de la Santé, Olivier Véran, tiendront une conférence de presse à 18 heures Il s'agira surtout de faire "un bilan des mesures de freinage".



Le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a promis de mobiliser suffisamment la communauté internationale pour qu'elle fasse "pression" sur l'armée birmane. Il souhaite s'assurer "que ce coup d'Etat échoue".