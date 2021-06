DIRECT. Covid-19 : 81% des résidents d'Ehpad désormais vaccinés, seulement 42% des professionnels du secteur

Ce qu'il faut savoir

De nouveaux chiffres sur la couverture vaccinale dans les Ehpad. Environ 81% des résidents d'Ehpad sont complètement vaccinés contre le Covid-19 mais seulement 42% des professionnels de ces établissements, selon de nouvelles données publiées par Santé publique France jeudi 17 juin. Ces données n'étaient plus communiqués depuis plusieurs semaines en raison de soucis statistiques. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a de nouveau menacé de rendre obligatore la vaccination des soignants. Suivez notre direct.

La pression recule toujours à l'hôpital. La France compte moins de 12 000 malades hospitalisés pour Covid-19, dont moins de 1 800 en soins critiques. Le nombre de nouveaux cas détectés a encore diminué, jeudi, avec 2 786 malades dépistés en 24 heures, et un taux de positivité des tests sur les 7 derniers jours s'établissant à 1,3%. Le nombre quotidien de décès recensés s'est élevé à 56.

Les règles sur le masque précisées à Paris. Selon un communiqué de la préfecture de police de Paris, le port du masque en extérieur dans la capitale reste obligatoire sur les marchés, brocantes et ventes de rue, dans les rassemblements, dans les lieux d'attente des transports en commun et dans les files d'attente. Idem devant les établissements scolaires et universitaires et les lieux de culte aux heures d'entrée et de sortie du public.

La Fête de la musique autorisée en intérieur sous conditions. "Les mini concerts dans les bars et les restaurants seront possibles" à l'occasion de la Fête de la musique, a annoncé la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, jeudi soir, sur franceinfo.

La Fête de l'Huma de retour en septembre. Annulé en 2020 pour cause de coronavirus, le festival organisé par le PCF fera son retour au parc de la Courneuve (Seine-Saint-Denis), les 10, 11 et 12 septembre, sur un espace limité et avec une jauge restreinte.

Moscou ferme sa fan-zone. La capitale russe a annoncé, vendredi, la fermerture de sa fan-zone de l'Euro de football et l'interdiction de tout évènement de divertissement réunissant plus de 1 000 personnes, en raison de la récente flambée des cas de Covid-19.