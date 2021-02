DIRECT. Covid-19 : "Les vaccinations et les rendez-vous sont donnés au fur et à mesure des livraisons" de vaccins, explique Agnès Pannier-Runacher

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #COVID_19

: @Baba : La Bourgogne Franche Comté, la Corse et la Normandie compose le trio de tête des régions où la proportion de personnes vaccinées est la plus importante, tous âges confondus. La Réunion, la Guyane et la Guadeloupe ferment la marche.



: Bonjour @Baba, d'après les chiffres communiqués par Santé publique France, il y avait au 3 février : 702 755 personnes âgées de 80 ans et plus vaccinées et 308 716 personnes âgées de 75 à 79 ans vaccinées. Soit respectivement 16,97% et 13,55% des personnes de ces classes d'âges.



: Bonjour est-il possible de savoir le nombre de vaccins déjà administrés aux plus de 75 ans, et quelles sont les régions privilégiées? Car, dans le Maine et Loire, il n’y a plus de vaccins jusqu’à fin fevrier. Pouvez vous en savoir plus? Merci et bonne journee

: Le gouvernement a "relancé un appel à projets de 300 millions d'euros" dans l'espoir de faire fabriquer en France des vaccins et des traitements contre le Covid-19. Agnès Pannier-Runacher, la ministre déléguée chargée de l'Industrie, l'a rappelé sur franceinfo.

: "Tout se jouera sur notre capacité à contrôler la progression du variant anglais."







"Si on continue sur cette trajectoire (...), le variant deviendra majoritaire autour du 1er mars." Le membre du Conseil scientifique lance cet avertissement dans un entretien au Journal du dimanche.

: Bonjour @Vaccin, vous faites partie de la tranche d'âges des 65-74 ans. Vous pourrez donc être vacciné durant la phase 2 de la campagne de vaccination, comme environ 14 millions de personnes. Celle-ci doit commencer "dès que possible", selon les autorités. Initialement, elle était prévue pour fin février-début mars.

: Bonjour FI QUID!!! de la vaccination j ai 67 ans et je ne peux bénéficier du 3em vaccin mais d autre part je ne rentre pas dans la case des - 75ans Bonne journée

: "Si on arrive à 60 ou 70 % de vaccinés, on aura une couverture qui nous permettra à la fois de lutter contre la circulation du virus au sein de l'hôpital et d'autre part, d'avoir des gens en capacité de s'occuper des malades."



Le président de la commission médicale d’établissements du CHRU de Nancy assure sur franceinfo que l'objectif n'est pas d'avoir 100% de couverture vaccinale.

: Voici les principales informations de ce dimanche matin :



• Météo France place toujours neuf départements en vigilance orange aux crues. En Charente-Maritime, le pic de la crue n'est pas attendu avant demain à Saintes. Le fleuve pourrait monter jusqu'à 6,20 m à 16 heures aujourd'hui.



• Plus de 20 000 nouveaux cas détectés hier, encore plus de 27 000 patients hospitalisés... L'épidémie reste à un niveau élevé en France, même si un repli faible se fait sentir.



• Lyon, sans pitié contre Strasbourg (3-0), a repris provisoirement la tête de la Ligue 1, hier. Ce soir, un PSG en quête de revanche a rendez-vous avec un OM en crise.