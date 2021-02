VIDEO. Covid-19 : "300 millions d'euros" pour permettre de produire plus de vaccins et de traitements en France, annonce Agnès Pannier-Runacher

"Je peux vous annoncer aujourd'hui que nous avons relancé un appel à projets de 300 millions d'euros pour permettre de fabriquer plus en France, pas seulement des vaccins d'ailleurs, mais également des traitements" contre le Covid-19, a déclaré dimanche 7 février sur franceinfo Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée auprès du ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance, chargée de l'Industrie.

"Les vaccinations et les rendez-vous sont donnés au fur et à mesure des livraisons" de vaccins contre le Covid-19. "Nous sommes dans le calendrier qui avait été donné par le Premier ministre en termes de vaccination", a expliqué la ministre déléguée. "Beaucoup de gens veulent être vaccinés, ce qui est une très bonne nouvelle. Je vous rappelle que ce n'était pas le cas au mois de décembre, où il y avait beaucoup d'interrogations et donc il y a une demande de rendez-vous supplémentaires. Notre enjeu, c'est de produire plus et de produire plus rapidement" pour servir les rendez-vous.

"Pour l'avenir, nous y travaillons. C'est tout l'enjeu de la réunion que nous avons faite autour du président de la République mardi dernier avec l'ensemble des labos, et je peux vous annoncer aujourd'hui que nous avons relancé un appel à projets de 300 millions d'euros pour permettre de fabriquer plus en France, pas seulement des vaccins d'ailleurs, mais également des traitements", a précisé Agnès Pannier-Runacher.

Douze projets déjà sélectionnés par le gouvernement

Un premier appel à manifestation d'intérêt (AMI) avait été lancé le 18 juin 2020. "Le gouvernement a ainsi sélectionné à ce jour 12 projets pour un montant total de subvention de plus de 130 millions d’euros couvrant divers produits pharmaceutiques matures (principes actifs pour des médicaments utilisés en réanimation, poches de médicaments utilisés dans les hôpitaux, antibiotiques, etc.) et innovants (vaccins Covid et thérapies innovantes contre le Covid-19, etc.)", explique le ministère chargé de l'industrie dans un communiqué publié dimanche.

"La reconquête de la souveraineté industrielle et sanitaire de la France passe dans cette optique par le soutien au développement et à la production de produits de santé. C’est pourquoi un appel à manifestation d’intérêt qui sera doté de 300 millions d’euros par le PIA4 [4e programme d'investissements d'avenir] est publié aujourd’hui pour identifier les projets d’investissements qui permettront de développer la recherche et faire croître très rapidement la production de médicaments et de vaccins", peut-on lire.