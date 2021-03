DIRECT. Covid-19 : 18 000 doses de vaccin envoyées dans quelques jours à Wallis-et-Futuna

Ce qu'il faut savoir

Après les renforts mobilisés pour Wallis-et-Futuna, le gouvernement a annoncé, jeudi 11 mars, l'envoi de 18 000 doses de vaccin contre le Covid-19. Dans une déclaration à la télévision Wallis-et-Futuna La 1ère, Sébastien Lecornu, ministre des Outre-mer, a estimé que ce volume représentait "une quantité suffisante pour vacciner toutes les personnes majeures qui le souhaiteront à Wallis-et-Futuna", archipel polynésien d'environ 11 500 habitants. "C'est une action de masse : nous allons pouvoir vacciner tout le territoire pour casser la propagation du virus dans les meilleurs délais", a-t-il affirmé. Suivez la situation dans notre direct.

Première détection du variant dit "sud-africain" en Guadeloupe. Un cas de contamination au variant dit "sud-africain" et un second cas soumis à séquençage à Paris, ont été identifiés, selon le préfet de la Guadeloupe.

La mairie de Marseille espère pouvoir utiliser le stade Vélodrome "dès lundi". C'est ce qu'a indiqué sur France Bleu Provence Michèle Rubirola, première adjointe à la mairie de Marseille. "On se met en condition de l'ouvrir dès lundi, mardi, mercredi, jeudi", a-t-elle déclaré. "C'est un gros travail d'équipement, de préparation des espaces, électricité, informatique. Tout ce travail de préparation sera fait pour ouvrir dès que possible, dès que l'on aura les doses", a-t-elle ajouté.

La question de l'obligation de vaccination pour les soignants pourrait se discuter dans 15 jours, estime Alain Fischer. Le président du conseil d'orientation sur la stratégie vaccinale a expliqué lors de son audition devant le Sénat, mardi, que le précédent de l'obligation vaccinale des soignants contre l'hépatite C constituait un précédent qui permettait d'évoquer le sujet.

Le Conseil international des infirmières tire la sonnette d'alarme. La présidente de cette fédération, qui réunit plus de 130 associations nationales représentant plus de 27 millions d'infirmières et d'infirmiers dans le monde, s'est dit "profondément préoccupée par l'état de la profession infirmière, par les traumatismes mentaux et physiques subis par les infirmières au cours de l'année écoulée et par les nombreuses personnes qui risquent de souffrir de stress post-traumatique". Lourdes charges de travail, manque de ressources et stress professionnel poussent le personnel infirmier à l'"exode", alors qu'au moins 3 000 sont morts du Covid-19.