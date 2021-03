DIRECT. Covid-19 : le variant dit "sud-africain" identifié pour la première fois en Guadeloupe

Les variants du Sars-CoV-2 ne cessent de circuler. Le variant dit "sud-africain" a été détecté pour la première fois en Guadeloupe, ont indiqué les autorités locales, mercredi 10 mars. Cette nouvelle survient au moment où l'archipel connaît une "stabilisation" de ses indicateurs, et que le variant britannique prédomine. "Nous sommes sur un plateau, il faut maintenant que nous entamions la descente", a déclaré le préfet de la Guadeloupe, Alexandre Rochatte, lors du point presse hebdomadaire consacré à la situation sanitaire dans l'archipel. Suivez la situation dans notre direct.

• Première détection du variant "sud-africain" en Guadeloupe. Un cas de contamination au variant dit "sud-africain" et un second cas soumis à séquençage à Paris, ont été identifiés, selon le préfet de la Guadeloupe.

• Le nombre de malades du Covid-19 hospitalisés en réanimation reste au plus haut depuis mi-novembre. Selon les dernières données de Santé publique France, publiées mercredi, 3 918 patients souffrant de formes graves de la maladie sont actuellement pris en charge dans les services de réanimation, soit autant que la veille. Ils étaient 3 637 sept jours auparavant. Plus globalement, 24 969 malades sont soignés dans les hôpitaux du pays, mercredi.

• Le Conseil international des infirmières tire la sonnette d'alarme. La présidente de cette fédération, qui réunit plus de 130 associations nationales représentant plus de 27 millions d'infirmières et d'infirmiers dans le monde, s'est dit "profondément préoccupée par l'état de la profession infirmière, par les traumatismes mentaux et physiques subis par les infirmières au cours de l'année écoulée et par les nombreuses personnes qui risquent de souffrir de stress post-traumatique". Lourdes charges de travail, manque de ressources et stress professionnel poussent le personnel infirmier à l'"exode", alors qu'au moins 3 000 sont morts du Covid-19.

• Le variant dit "britannique" est 64% plus mortel. C'est ce qu'indique une étude britannique, publiée mercredi, qui confirme de premières observations faites fin janvier.