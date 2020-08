DIRECT. Coronavirus : le port du masque obligatoire en extérieur étendu à plusieurs nouvelles villes et départements ce matin

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #CORONAVIRUS

: Les centaines de suppressions de poste qui vont intervenir chez Camaïeu viennent se rajouter à toutes celles déjà répertoriées depuis le confinement. Un cabinet spécialisé a compilé des données pour franceinfo, grâce auxquelles on peut voir quels sont les secteurs qui ont le plus souffert de la crise. Le commerce de détail, dont fait partie l’habillement, comptabilise ainsi quasiment 6 000 suppressions de postes depuis la mi-mars.

: Bonjour . Non, je maintiens mes propos. En dépassant la barre des 50 000 décès dus au coronavirus, l'Inde a dépassé le Royaume-Uni et est devenue le quatrième pays au monde où l'épidémie a fait le plus de morts, derrière les Etats-Unis, le Brésil et le Mexique. Vous pouvez retrouver ces chiffres dans notre tableau de bord de l'épidémie.







: Vous vouliez sans doute dire l’Inde dépasse les Etats-Unis et non pas le Royaume-Uni

: "Non, il n'y a pas deux poids, deux mesures (...) Que les personnes qui se seraient vu refuser la dérogation dans les mêmes conditions s'adressent à moi."

: "Moi ce que dit Philippe de Villiers ne m'intéresse pas, je suis ministre de la Culture, je dois à la fois assurer la pérennité du spectacle vivant et respecter les règles sanitaires."



Roselyne Bachelot revient sur BFMTV sur la dérogation qui a permis au Puy du Fou d'accueillir 9 000 personnes. La ministre refuse de commenter une possible intervention dans cette affaire de Philippe de Villiers, cofondateur du parc.

: Bonjour @Camille. Depuis le 1er juin, les cérémonies funéraires ne sont plus limitées à 20 personnes, comme le détaille le site service public. En revanche, les règles de distanciation physiques doivent toujours être respectés, tout comme le port du masque dans les lieux où il est obligatoire.

: Bonjour FI. Les mesures ont évolué, mais hélas les malheurs de la vie subsistent. Combien de personnes peuvent assister à un enterrement et dans quelles circonstances ? J’imagine que tout le monde doit être masqué, mais le nombre de personnes dans l’église et le cimetière/cortège est-il limité ? Merci.

: Le masque devient obligatoire en extérieur aujourd'hui dans de nombreuses villes d'Ile-de-France. Dans l'Hérault, le centre des villes de Sète, Vias, Palavas, Valras-Plage et Portiragnes est concerné, détaille France Bleu. Aurillac, Montluçon, Angers, Sablé-sur-Sarthe... sont également concernés par des mesures liées au port du masque.

: "Je suis pour que l'on mette le masque partout, parce qu'il faut un message clair."



Sur France Inter, Gilles Pialoux en appelle à une prise de conscience des Français face à l'épidémie : "Je pense qu'il faut en appeler à la responsabilité (...) il faut resserrer les règles, resserrer les boulons."





: Le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, annonce sur France Bleu Provence l'arrivée d'une compagnie de CRS en renfort à Marseille, dans le cadre de l'élargissement du port du masque obligatoire. Cela correspond à 130 hommes mobilisés dans le département. "Il faut continuer la pédagogie mais il faut des sanctions", explique Gabriel Attal.

Masques, télétravail, open-spaces... Le gouvernement veut modifier "d'ici à la fin août" les règles sanitaires pour endiguer le Covid-19 en entreprise, notamment via le "port obligatoire du masque" dans certaines situations. Le nombre de cas continue d'augmenter fortement.





Le bilan de l'épidémie atteint 50 000 morts en Inde. Quelque 57 981 nouveaux cas de contamination ont été confirmés dans le pays au cours des dernières 24 heures, ce qui fait de l'Inde le troisième pays au monde le plus touché par l'épidémie après les Etats-Unis et le Brésil.





• Des dizaines de milliers de personnes ont manifesté à Minsk contre le président Alexandre Loukachenko. C'était l'un des plus grands rassemblements d'opposition de l'histoire du pays.



Le PSG devra se passer de son gardien, Keylor Navas, pour la demi-finale de Ligue des champions mardi contre Leipzig. Le milieu de terrain Idrissa Gueye est lui très incertain.

: Pour la rentrée scolaire, le protocole sanitaire sera adapté localement, annonce le ministère de l'Education nationale au Parisien. Le dernier document publié par l'Education nationale en juillet assouplit déjà fortement les normes sanitaires en vigueur dans les écoles, collèges et lycées.

: François Bayrou va prendre la tête du haut-commissariat au Plan en septembre, selon les informations de France Inter. Ce nouveau poste a été créé pour assurer la "souveraineté" de l’économie française, après les failles révélées par la crise du Covid-19.





: Bonjour @mpr1. En France, le prix de vente des masques sanitaires est actuellement plafonné à 95 centimes d’euros. C’est plus cher que le plafond de nos voisins européens : 50 centimes en Italie, 70 centimes en Allemagne ou au Royaume-Uni. Selon nos informations, le prix d’un masque chirurgical en sortie d’usine en Chine se situe entre 4 et 16 centimes. Plus d'explications dans ce reportage de France 2.

: Le coût de fabrication d'un masque serait de 0,03€ si cette information est juste.Pourquoi le gouvernement ne fixe t il pas le prix des masques comme pour les médicaments ?

: Le Puy du Fou "n'a bénéficié d'aucun passe-droit", se défend la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot. Le parc de loisirs vendéen a obtenu du préfet une dérogation à l'interdiction des rassemblements de plus de 5 000 personnes pour un spectacle samedi, qui a réuni 9 000 personnes. Plus de précisions dans notre article.







: Au Royaume-Uni, la mesure du gouvernement consistant à payer la moitié de la note dans les restaurants est un succès et apporte un coup de pouce bienvenu au secteur de la restauration dévasté par la pandémie. Au cours des deux premières semaines d'août, le nombre de personnes qui se sont rendues au restaurant du lundi au mercredi, les jours où l'offre est valable, a bondi de 26,9% sur un an, selon une étude.

: Bonjour Clément, vous portez des masques à France TV ?

: Bonjour . Oui, il est impératif de porter un masque pour entrer dans les locaux de France télévisions en ce moment. En revanche, pour être honnête, je suis actuellement en télétravail, ce qui m'a permis de gagner quelques minutes de sommeil ce matin ;)

: Les partis politiques ont choisi de maintenir leurs universités d'été avec des règles sanitaires strictes."On a déconfiné les journées d’été. On a mis la jauge à 1 500, on a vendu toutes les places en trois semaines au début de l’été", indique Marine Tondelier, organisatrice des journées d'été d'EELV qui se tiendront à Pantin (Seine-Saint-Denis). Plus de détails dans cet article.









: Le PIB japonais du deuxième trimestre s'est effondré de 7,8% par rapport à celui du trimestre précédent en raison de la pandémie de Covid-19. Ce plongeon historique marque un troisième trimestre d'affilée de contraction pour la troisième économie du monde.

: Un étudiant à l'université devra débourser en moyenne 2 361 euros pour la rentrée de septembre, selon le baromètre du coût de la rentrée établi par la Fédération des associations générales étudiantes (Fage), révèle France Inter. Ce coût est en hausse de 3,21% par rapport à la rentrée 2019. En cause notamment : les masques.

: "Bientôt le masque au travail", prévient Le Républicain lorrain. Le journal revient sur les nouvelles règles sanitaires en entreprise annoncées par le gouvernement "d'ici fin août".





: L'Inde dépasse la barre des 50 000 décès dus au coronavirus, avec plus de 900 personnes mortes au cours des 24 dernières heures, selon les chiffres du ministère de la Santé. La semaine dernière, l'Inde a enregistré 2,6 millions de cas déclarés, dépassant ainsi le Royaume-Uni.

: De nombreux témoignages font état de symptômes persistants du coronavirus, plusieurs mois après l'apparition de la maladie. Voici le témoignage d'Aurélie, qui n'a toujours pas retrouvé le goût ni l'odorat depuis cinq mois. "Je ne sens plus l'odeur de mon copain ni de mes amis. Je ne reconnais plus personne", confie-t-elle.

: En Nouvelle-Zélande, la Première ministre s'est résolue à reporter de quatre semaines les élections législatives qui étaient prévues en septembre. Jacinda Ardern, bien qu'en tête dans les sondages, a accepté la demande de ses partenaires de coalition et de l'opposition conservatrice, en raison du retour de la pandémie dans son archipel.

