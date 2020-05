DIRECT. Coronavirus : le déconfinement s'organise en France, encore plus de 1 000 morts aux Etats-Unis et au Brésil en 24 heures

Ce qu'il faut savoir

"Le déconfinement va nous permettre de vivre une vie presque normale" et "de souffler après l'épreuve" du coronavirus. Par la voix du Premier ministre, le gouvernement a donné, jeudi 28 mai, son feu vert à la levée de nombreuses restrictions, notamment la suppression de la limite des déplacements à plus de 100 km de son domicile. Mais avec une plus grande prudence en Ile-de-France, à Mayotte et en Guyane. La crise économique qui découle de la crise sanitaire va être observée de près. L'épidémie de Covid-19 continue ses ravages sur le continent américain, tandis que l'Asie, continent touché le premier, vient de connaître deux alertes. Suivez les dernières informations dans notre direct.

Suppressions de postes chez Renault. Le constructeur automobile Renault dévoile vendredi un vaste plan d'économies, avec près de 5 000 suppressions de postes attendues en France, dans le cadre d'un plan d'économies de 2 milliards d'euros sur trois ans. Au total, dans le monde, il s'agirait de supprimer quelque 15 000 emplois.

Coup d'accélérateur en Europe. En France, le gouvernement a autorisé, à partir de mardi 2 juin, la réouverture des parcs, bars et restaurants, fermés depuis la mi-mars, avec toutefois certaines restrictions, notamment à Paris et alentour. Dans la capitale, il sera possible de boire un café en terrasse mais pas en salle. "La liberté enfin va redevenir la règle et l'interdiction constituera l'exception", a résumé le Premier ministre Edouard Philippe. Le Premier ministre britannique Boris Johnson a dévoilé, également jeudi, un nouvel assouplissement du confinement. Un déconfinement plus avancé se poursuit vendredi dans d'autres pays, comme en Autriche.

Aux Etats-Unis, la courbe repart à la hausse. Le pays répertorié moins de 700 décès quotidiens pendant trois jours, mais la courbe est repartie à la hausse mercredi et jeudi, avec respectivement 1 401 et 1 297 nouvelles pertes. Et le seuil symbolique des 100 000 morts a été franchi. Après avoir tweeté et retweeté plus d'une quarantaine de fois sur d'autres sujets depuis le franchissement de ce seuil, sans y faire allusion, le président Donald Trump a présenté jeudi ses condoléances aux proches des personnes décédées du virus.

Plus de 1 000 morts en 24 heures pour la 6e fois consécutive au Brésil. Le nombre total de morts atteint 26 754, selon les chiffres officiels. Un record quotidien de contaminations (26 417) a été enregistré jeudi au Brésil, pour un total frôlant désormais les 440 000. Dans un pays où les tests manquent, les chiffres réels pourraient être quinze fois pires, selon les scientifiques. La crise sanitaire se double parfois d'une crise alimentaire, comme dans le Nord-Est du pays.