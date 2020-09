DIRECT. Coronavirus : Elisabeth Borne annonce des solutions "pour les cas où il n’y aurait pas de garde" dans le cas d'établissements fermés

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #CORONAVIRUS

: Réunis depuis lundi à Clairefontaine pour les deux prochains matches de l'équipe de France, les Bleus se retrouvent dans une bulle sanitaire très stricte avec pour but d'éviter toute contamination à la Covid-19. Un rassemblement inédit pour ces joueurs habitués à la bonne ambiance du château de Clairefontaine et qui subiront une nouvelle étape de ce protocole très strict avec le déplacement en Suède qui débute aujourd'hui. Plus de détails chez nos amis de francetv sport.

: L'ancien chef du gouvernement italien Silvio Berlusconi, récemment testé positif au Covid-19, a été hospitalisé à l'hôpital San Raffaele de Milan hier soir "par précaution" mais son "cadre clinique ne donne pas de préoccupation", indique ce matin un communiqué de son entourage.

: Petite correction sur l'annonce de chiffre d'établissements fermés en raison du coronavirus. Sur Europe 1, Jean-Michel Blanquer avait déclaré que 12 structures fermées se trouvent en métropole et "10 environ à La Réunion". Or, c'est l'inverse. Les fermetures sont au nombre de 10 en métropole et 12 à La Réunion sur un total de 60 000 établissements scolaires, a précisé ensuite le ministère de l'Education.

: "La priorité c'est que sur chacune des situations il puisse y avoir des solutions de garde pour les enfants pour que les parents puissent continuer à aller travailler."



Vingt-deux établissements ainsi qu'une centaine de classes sont fermés en raison de la présence de cas de Covid. Invitée sur franceinfo, Elisabeth Borne a assuré que l'objectif est "vraiment de trouver des solutions pour que les parents puissent continuer à aller travailler avec un système de garde".

: Sur Europe 1, Jean-Michel Blanquer a rappelé la règle pour la fermeture d'un établissement scolaire : "S'il y a plus de trois cas de Covid, ça déclenche la plupart du temps la fermeture de la structure."

: Il est l'heure de faire le point sur l'actualité.



Une "centaine de classes" et 22 établissements sont actuellement fermés en France, a annoncé le ministre de l'Education Jean-Michel Blanquer.



• Les données épidémiologiques montrent que les enfants sont moins souvent et moins gravement atteints par le coronavirus que les adultes. Mais la raison de cette différence demeure inconnue. Voici un article qui recense ce que l'on sait et ce que l'on ignore encore de la maladie chez les enfants.



• Emmanuel Macron se déplace au Panthéon ce matin à Paris pour commémorer les 150 ans de la IIIe République. Le président de la République y fera un discours "de conquête et de combat" qui sera à suivre sur notre site à partir de 10 heures. Suivez notre direct.



• La deuxième journée du procès des attentats en janvier 2015 à Paris s'est tenue hier. Avec une question au centre des débats : le port du masque lors des audiences. La troisième journée de ce procès-fleuve sera à nouveau consacrée à la personnalité des accusés. Suivez notre direct.

: La Nouvelle-Zélande a enregistré son premier décès lié au coronavirus en plus de trois mois, a annoncé vendredi le ministère de la Santé. La victime, décédée vendredi dans un hôpital, était "un homme d'une cinquantaine d'années qui faisait partie du foyer épidémique apparu en août à Auckland", selon un communiqué du ministère qui, depuis le 24 mai, n'avait fait état d'aucun décès attribué à la maladie.

: Parmi ces 22 établissements, 10 se trouvent en métropole et "12 environ à La Réunion". "Une centaine de classes" est également concernée par ces fermetures, a précisé le ministre de l'Education sur Europe 1.

: Vingt-deux établissements scolaires en France sont fermés en raison de présence de cas de Covid-19, annonce le ministre de l'Education Jean-Michel Blanquer.

: Le gardien de l'équipe de France et de l'Olympique de Marseille, Steve Mandanda, a été contrôlé positif au Covid-19 à deux reprises lors du rassemblement des Bleus à Clairefontaine. Il va quitter le groupe aujourd'hui, a précisé l'encadrement tricolore, à deux jours du match de Ligue des nations en Suède. Plus de détails chez nos amis de francetv sport.

: Les données épidémiologiques montrent que les enfants sont moins souvent et moins gravement atteints par le coronavirus que les adultes. Mais la raison de cette nette différence demeure inconnue. Voici un article qui recense ce que l'on sait et ce que l'on ignore encore de la maladie chez les enfants.

: Parmi les trois nouveaux cas de coronavirus au PSG, il y a Marquinhos. L'information a été directement confirmée par son épouse Carol Cabrino sur son compte Instagram. "On va bien", a-t-elle rassuré. Elle indique également qu'il est "possible" que les deux enfants du couple soient aussi contaminés, "mais tout va bien". Selon le journal L'Equipe, qui avait annoncé la présence de ces trois nouveaux cas, le gardien Keylor Navas et l'attaquant Mauro Icardi sont les autres joueurs contaminés.







: A Saint-Didier-au-Mont-d'Or (Rhône), près de Lyon, les familles sont inquiètes après la fermeture d'une école catholique en raison d'un cas de coronavirus parmi les enseignants. Les 294 enfants ont ainsi retrouvé l'école à la maison et leurs parents. L'autre école de la ville est ausi gagnée par l'angoisse car "tout le monde se croise", comme on l'explique dans ce reportage.

: Face à l'explosion du nombre de cas de coronavirus, les autorités israéliennes ont annoncé, hier dans la soirée, le confinement de 30 localités à partir de lundi. "Nous avons décidé (...) d'agir immédiatement pour bloquer la hausse de la morbidité", a déclaré le Premier ministre Benyamin Nétanyahou dans une courte vidéo, qualifiant cette progression de "dramatique".

: Pour commencer, le traditionnel point sur l'actualité.



• Le gouvernement a détaillé son plan de 100 milliards d'euros pour relancer l'économie. Il s'articule autour de trois volets : le soutien aux entreprises, la transition écologique et la cohésion sociale et territoriale. Retrouvez comment se répartissent ces 100 milliards dans notre infographie.





• Retour de vacances compliqués pour les joueurs du PSG. Trois nouveaux de Covid-19 ont été signalés dans l'équipe, portant à six le nombre de joueurs contaminés.





• #MACRON Emmanuel Macron se déplace au Panthéon ce matin à Paris pour commémorer les 150 ans de la IIIe République. Le président de la République y fera un discours qui sera à suivre sur notre site à partir de 10 heures.



• La deuxième journée du procès des attentats en janvier 2015 à Paris s'est tenu hier. Avec une question au centre des débats : le port du masque lors des audiences.