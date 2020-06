DIRECT. Coronavirus : après deux mois et demi de fermeture, les restaurateurs se préparent pour la réouverture

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #CORONAVIRUS

: Enfin, en ce lundi de Pentecôte, plusieurs quotidiens titrent sur la reprise des cérémonies religieuses, entamée le week-end précédent au terme d'un long bras-de-fer entre le gouvernement et l'Eglise.













: Plus près de chez nous, c'est surtout le coup d'envoi, demain, de la deuxième étape du déconfinement qui occupe la une des journaux.













: @Prioritaires ? : Bonjour. Le ministère de l'Education nationale m'a fait part, vendredi, de son intention de revoir la priorité accordée aux enfants de soignants pour permettre à davantage d'enfants d'être accueillis. Votre témoignage montre que cela commence à se concrétiser. Bon courage à vous.

: Bonjour! Et merci de votre travail.... surtout de bon matin. L’école de ma fille m’a appelé ce week-end pour me dire qu’à partir du 8 juin , il n’y a plus d’enfants prioritaires ( nous sommes 2 parents soignants). Elle ne bénéficiera donc comme les autres enfants d’un accueil à temps partiel... est ce vrai ? Doivent-ils proposer des solutions d’accueil alternatives ( ce qui n’est pas le cas)? Il va sans dire qu’il est inenvisageable pour nous d’arrêter le travail... c’est le rush du deconfînement pour les autres pathologies que le Covid ! Encore merci à vous...

: Voici un premier point sur l'actualité :



• Après de nouvelles manifestations devant la Maison blanche, un couvre-feu a été décrété à Washington. La police a tiré des gaz lacrymogènes pour disperser la foule, réunie malgré cette interdiction.









• Les défilés se sont poursuivis dans tout le pays en réaction à la mort de George Floyd. L'ex-policier Derek Chauvin, inculpé pour homicide involontaire, doit comparaître devant la justice, ce lundi.



• J-1 avant la deuxième phase du déconfinement en France. C'est l'heure des ultimes préparatifs avant la réouverture - entre autres - des cafés et restaurants en zone verte (et des terrasses en zone orange).





• L'artiste américain Christo, célèbre pour avoir emballé des monuments à Paris, Londres ou encore New York, est mort, hier, à l'âge de 84 ans. Il devait encore empaqueter l'Arc de Triomphe en septembre 2021.