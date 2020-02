DIRECT. Coronavirus 2019-nCoV : l'épidémie de pneumonie virale a fait 636 morts en Chine

Ce qu'il faut savoir

L'épidémie de Coronavirus 2019-nCoV a fait 636 morts en Chine, dont, vendredi 7 février, un des premiers médecins à avoir sonné l'alarme quant aux dangers du nouveau virus. Au total 31 161 personnes ont été contaminées en Chine continentale, où un nombre croissant de villes imposent à leurs habitants de rester confinés. Ils sont des dizaines de millions à ne pouvoir sortir de chez eux. Hors de Chine continentale, plus de 240 cas de cette maladie sont désormais confirmés dans une trentaine de pays et territoires. Suivez la situation en direct sur franceinfo.

Plus de 630 morts en Chine selon le dernier bilan. Le bilan de l'épidémie s'élève à plus de 630 morts en Chine continentale (hors Hong Kong et Macao), la province du Hubei ayant fait état vendredi de 69 nouveaux décès (et de 2 447 nouveaux cas). Ailleurs, deux décès ont déjà été imputés à la maladie, l'un aux Philippines et l'autre à Hong Kong.

61 cas confirmés sur le bateau "Diamond Princess". Au Japon, ce navire de croisière est maintenu en quarantaine après la confirmation de 61 cas à son bord. Quelque 3 700 personnes y sont cloîtrées dans leur cabine. A Hong Kong, quelque 3 600 personnes subissent un sort similaire sur le World Dream, dont trois anciens passagers ont été testés positifs.

Trump fait "confiance" à Xi Jinping. Le président américain a affirmé à son homologue chinois qu'il faisait "confiance" à la Chine pour mettre fin à l'épidémie de coronavirus, a rapporté la Maison Blanche à l'issue de leur conversation téléphonique. Les deux chefs d'Etats "sont convenus de poursuivre une communication et une coopération élargie entre les deux pays".