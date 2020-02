Coronavirus 2019-nCoV : l'un des médecins chinois qui avait lancé l'alerte est mort de l'épidémie

Il avait tenté d'alerter ses confrères sur la dangerosité du coronavirus 2019-nCoV. Le médecin chinois Li Wenliang est mort de l'épidémie jeudi 6 février, a annoncé le quotidien chinois Global Times*. Il a été hospitalisé le 12 janvier, après avoir été contaminé par un patient, et le diagnostic a été confirmé le 1er février, détaille CNN*.

#Breaking: Chinese doctor Li Wenliang, one of the eight whistleblowers who tried to warn other medics of the #coronavirus outbreak but were reprimanded by local police, dies of coronavirus on Thursday in Wuhan, the Global Times has learned. pic.twitter.com/jzM6DF0CWE