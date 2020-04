Désintox. Non, le rabbin Yaakov Litzman n\'a pas dit que le coronavirus était une « punition contre l\'homosexualité »

Plusieurs médias LGBT+, PinkNews ou Têtu ont raconté le 7 avril l'histoire du ministre de la Santé israélien, Yaakov Litzman, atteint du coronavirus, après avoir déclaré que le virus était à l’origine une « punition contre l’homosexualité ». Connu pour ses positions très conservatrices, le rabbin ultra-orthodoxe, désormais arroseur arrosé, est devenu la risée du web.

Or cette histoire est fausse, même si elle mêle deux histoires vraies. Mercredi 1er avril, le cabinet de Yaakov Litzman a bien signalé que le ministre avait été testé positif au coronavirus. Mais les propos homophobes qu’il est censé avoir tenu sont introuvables dans la presse israélienne ou internationale. Ceci a d’ailleurs conduit les médias qui avaient partagé l’information à supprimer ou à corriger leurs articles…

En fait, la phrase qui était prêtée à tort au ministre a bien été prononcée. Mais par un autre rabbin : il y a un mois, Meir Mazuz, un rabbin orthodoxe avait alors déclaré que l'épidémie de coronavirus était une punition divine causée par les défilés de la gay pride et ne touchait que les pays où de telles manifestations étaient organisées.

Ces propos ont été condamnés par plusieurs associations, LGBT+ et religieuses, en Israël et ont même fait l’objet d’un article dans PinkNews. Ce qui n’a pas empêché ce média de mettre dans la bouche du ministre les mêmes propos un mois plus tard.

Au-delà de cette fausse polémique, le ministre Yakoov Litzman est confronté à de vraies critiques en Israël pour avoir bafoué les règles de distanciation sociales en continuant de fréquenter sa synagogue pendant le confinement, mettant ainsi en danger les dirigeants d’Israël, dont le Premier ministre, Benyamin Nétanyahou.

Retrouvez Désintox à 13h sur Arte.

Sur Facebook : https://www.facebook.com/28minutes/

Sur YouTube : https://www.youtube.com/user/28minutesARTE

Sur Instagram : https://www.instagram.com/artedesintox/

Sur le site d'Arte : http://28minutes.arte.tv/