La présidente RN s’en est prise à la gestion de la crise par Emmanuel Macron assurant que c’est la France « qui a quand même le nombre de morts le plus important d’Europe. »

Or c’est faux. Et ce quel que soit l’indicateur observé. Selon Santé publique France, le 9 juin, la France comptait 29 296 décès du Covid-19 en hôpital et en Ehpad, soit moins que le Royaume-Uni à plus de 40 000, et l’Italie avec plus de 34 000. Si on rapporte le nombre de décès à la population, la France arrive encore plus loin dans le classement. Ainsi la Belgique enregistre près de 84 décès Covid pour 100 000 habitants, le Royaume-Uni plus de 61, l’Espagne plus de 59, l’Italie 56, la Suède presque 46. La France, elle, compte environ 44 décès pour 100 000 habitants.

Un autre moyen de comparer l’impact d’une épidémie entre différents pays est d’y observer la surmortalité. Un indicateur comme le Z-score, calculé par le réseau statistique EuroMomo, permet de mesurer la surmortalité pour une semaine donnée. Au plus fort de la crise sanitaire, l’indicateur hebdomadaire de l’Espagne est monté à plus de 43, celui de l’Angleterre à plus de 41 et celui de la Belgique à 30,41. Celui de la France, lui, n’a jamais dépassé les 23,5. Le signe d’une très forte surmortalité, certes, mais proportionnellement inférieure à celle de plusieurs autres pays européens.

