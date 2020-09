Désintox. Non, la désinformation n\'a pas fait 800 morts

Le volume de désinformation a connu un tel pic pendant l’épidémie de coronavirus, que les spécialistes ont fini par parler d’une crise d’« infodémie ». De nombreuses fake news et rumeurs ont circulé dans le monde entier, sans compter les faux remèdes.

À tel point que cet été, après la publication d’un rapport sur l’impact de cette infodémie sur la santé publique, les médias du monde entier ont affirmé que la désinformation avait tué au moins 800 personnes sur la planète. « Coronavirus : les "fake news" ont provoqué des centaines de morts à travers le monde » ont ainsi titré plusieurs journaux, comme La Dépêche, la BBC ou l’Indépendant. En Belgique, Paris Match écrit carrément « La désinformation sur le coronavirus responsable de milliers de morts, selon une étude ».



Cette désinformation est surtout responsable d’une nouvelle intox ! Car si les agences internationales, OMS en tête, ont alerté sur le risque sanitaire représenté par ces rumeurs, l'étude en question ne vise absolument pas à estimer le nombre de morts dus à la désinformation. Elle a avant tout recensé toutes les fake news sur le sujet et la réponse des plateformes, autorités et agences internationales.



Il n’est pas fait mention de milliers de morts. Le chiffre de 800 morts, lui, vient d’Iran. Où les autorités estiment que 800 personnes sont mortes après avoir bu de l’alcool frelaté, alors qu’une rumeur indiquait que l’alcool pouvait servir de désinfectant et prévenir la Covid… Même dans ce cas, une autre étude indique justement que l’on ignore combien de personnes ont ingéré cet alcool pour se protéger de la Covid, et combien l’ont fait dans un but purement récréatif.

Si les fake news sur la Covid peuvent avoir des effets graves, elles n’empêchent pas l’infodémie de se propager…

