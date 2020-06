Désintox. Non, il n\'y a pas 40% d\'enseignants « décrocheurs » après le confinement

40% des professeurs auraient abandonné leurs élèves et n'auraient pas repris le chemin des classes depuis la fin du confinement ? C'est un chiffre qu'on voit fleurir ces derniers jours sur les réseaux sociaux, assorti souvent de commentaires peu amènes sur les enseignants tire-au-flanc, ou désireux d'avancer leurs grandes vacances.

À l'origine de cette polémique, un chiffre donné par le Ministère de l'Education, estimant que sur la semaine du 5 juin, entre 55 et 60% des professeurs étaient devant leurs élèves à l'école primaire et au collège. Ce qui fait donc, entre 35 et 40% d'absents ont rapidement calculé certains.

Mais « absents » ne veut pas dire absentéisme, ni même absence de travail. En effet, cette situation est pour l’essentiel un effet direct du protocole sanitaire prévu par l’Education nationale qui impose des règles strictes de distanciation sociale et empêche encore la réouverture d’un certain nombre de classes.

Ce qui ne veut pas dire qu'ils ne travaillent pas, puisque la majorité de ces professeurs « absents » continue en réalité d'enseigner à distance, comme lors du confinement. À cela, s'ajoutent les cas de professeurs ayant des problèmes de santé, ceux vivant avec une personne vulnérable ou encore ceux qui doivent garder leurs enfants et sont autorisés à continuer le télétravail.



Restent, enfin, 5% de « vrais » absents parmi lesquels certains n'ont présenté aucun motif valable, les « décrocheurs » selon les termes du Ministère. Une minorité, donc. Bien loin des 40% dénoncés par certains internautes.

