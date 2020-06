La létalité du Covid, trois fois plus élevée en France qu'aux Etats-Unis ? C'est ce qu'a affirmé sur France Info le professeur Christian Perronne, chef du service des maladies infectieuses à l’hôpital de Garches, et critique féroce des autorités françaises pendant la crise.

Je vous rappelle que la France est championne du monde de la létalité, quand on compte les morts. La létalité, c’est le nombre de morts sur le nombre de cas. Et la France est championne du monde derrière le Yémen. On accusait les Etats-Unis, mais les Etats-Unis ont 6% de létalité quand la France est à 19%. C’est une catastrophe nationale. Pr Christian Perrone France Info

On peut citer des chiffres exacts, mais les utiliser de manière trompeuse. La France compte bien environ 160 000 personnes testées positives au Covid, pour quelque 30 000 morts. Soit une létalité apparente de 18%. Les Etats-Unis, eux, ont testé positif plus de 2 millions de citoyens, pour 112 000 morts. Soit un ratio de 5%.

Mais ce serait un gros contresens d’en déduire qu’en France, près d’une personne sur cinq contaminées est morte du Covid, contre une sur 20 aux Etats-Unis. La France, en grande partie par manque de capacité de dépistage, a très peu testé. Au plus fort de l’épidémie, seuls les cas les plus sévères étaient dépistés. L'immense majorité des cas bénins n’ont pas été comptabilisés : la létalité apparente apparaît donc forte.

Les Etats-Unis, eux, ont beaucoup plus testé. Plus de 25 millions de tests ont été réalisés, quatre fois plus qu’en France, relativement à la population. Ces tests ont permis de trouver plus de 2 millions de cas positifs, parmi lesquels beaucoup de cas peu sévères. D’où une létalité apparente nettement moins élevée.

Ce que traduit cet indicateur, c'est donc surtout le nombre de tests réalisés. Bien plus que l'efficacité du système de soin.

