Désintox. Coronavirus : non, les Pays-Bas n\'ont pas refusé le confinement.

Annoncée comme différente des autres pays, cette méthode prévoyait que les Néerlandais attrapent le virus et finissent par être immunisés, tout en veillant à ce que les personnes vulnérables ne soient pas exposées. De quoi rendre jaloux les confinés des autres pays.

Sauf qu'entre le déclaratif et les faits, il y a un petit écart. Qui n'a cessé de grandir. Le gouvernement avait d’abord fait quelques recommandations, comme celle de rester chez soi quand on présente des symptômes, de faire du télétravail ou de ne plus autoriser les rassemblements de plus de 100 personnes. Mais les écoles devaient rester ouvertes.

Mais depuis ces annonces, de nombreuses règles strictes similaires à celles des pays confinés ont été adoptées : les écoles sont désormais fermées, les maisons de retraite ne reçoivent plus de visiteurs, les mairies peuvent interdire l’accès à des zones. Tous les évènements sont interdits, les « groupes de 3 personnes ou plus qui ne se tiennent pas tous à une distance de 1,5 mètre les uns des autres » peuvent être sanctionnés. Tous les rassemblements, même de moins de 100 personnes, sont interdits.

Et si les commerces peuvent rester ouverts, ce n’est plus le cas des coiffeurs et de grandes marques ont décidé de fermer leurs boutiques. Enfin si le gouvernement ne prononce pas le mot « confinement », il invite poliment les Néerlandais à « rester chez eux autant que possible » et à ne recevoir que «trois invités». Si ce n’est pas du confinement, ça y ressemble en tout cas fortement…

Retrouvez Désintox du lundi au jeudi, dans l'émission 28 Minutes sur Arte, présentée par Elisabeth Quin.

Sur Facebook : https://www.facebook.com/28minutes/

Sur YouTube : https://www.youtube.com/user/28minutesARTE

Sur Instagram : https://www.instagram.com/artedesintox/

Sur le site d'Arte : http://28minutes.arte.tv/