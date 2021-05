Des cours de danse en visio pour les seniors privés de vraies séances

Près de Bar-Le-Duc, André et Brigitte se connectent deux fois par semaine pour un cours de danse à distance, avec leurs élèves. Des séances en ligne qu’ils ont lancées après avoir longtemps pratiqué en extérieur, pour cause de pandémie. Un rendez-vous en distanciel organisé plusieurs fois par semaine. "Ça permet d’avoir de l’activité physique et mentale, ça répond à un besoin des trois quarts des participants. Beaucoup n’ont pas de conjoint, ou un compagnon qui ne veut pas danser. C’est un bon remède qui devrait être remboursé par la sécurité sociale !", explique André Burté, le président de l'association "Générations mouvement".

Une liberté retrouvée dans le respect des gestes barrières. "On retrouve un plaisir, le fait déjà de se voir, de s’entendre puis de se préparer, on a un but dans la semaine", raconte Brigitte Burté Dulor, la compagne et partenaire d'André.

Pour ne pas perdre la main et garder le lien

Un rendez-vous qui permet de garder le lien avec les adhérents, que Maryse et Christiane ne manqueraient pour rien au monde. Ces deux amies habituées des pistes et des thés dansants se retrouvent une fois par semaine pour bouger ensemble. Toutes deux savourent avec grand bonheur ces séances en visio, sur leur télévision dans leur salon : "C’est bien rodé, on se retrouve tous les mardis après-midi pendant une quarantaine de minutes, on entretient ce que l’on a appris jusqu’alors, on apprend aussi de nouvelles danses, de nouvelles techniques." Tous ces passionnés de dancing n’aspirent qu'à une chose : se retrouver enfin dans une même salle pour valser ensemble.